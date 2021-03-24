Delege ne demek? İşte TDK'ye göre delege sözcüğünün anlamı

24 Mart tarihinde yani bugün AK Parti 7’inci olağan kongresi gerçekleşiyor. AK Parti’yi 2023 seçimlerine taşıyacak olan yönetimin belli olacağı bugünde kongrede kullanılmış olan 'delege' kelimesi ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki delege ne demek ve ne anlama geliyor?

DELEGE NE DEMEK?

Delege kelimesi, dilimizde oldukça fazla kullanılan kelimelerden birisidir.

Delege sözcüğü, Fransızca dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre delege kelimesinin manası şu şekildedir:

1) Devlet, parti, sendika gibi kuruluşları toplantılarda temsil eden kimse

2) Kendisine yetki verilerek bir yere ya da birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas

3) Bilimsel toplantılara bildiri sunmak üzere katılan kimse, katılımcı

DELEGE SÖZCÜĞÜ ÖRNEK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

"Avrupa'da toplanıp, konuşup dağılan milletlerarası konferanslara delege olarak gönderilmiştir."

