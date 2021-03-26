'Delikanlı' Fırat K.’nın yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı

Engelli vatandaşı acımasızca darbeden Fırat K. ülke genelinde büyük tepki topladı. Polis ekiplerince yakalanan ve gözaltına alınan ‘Delikanlı’ lakaplı Fırat K.’nin dehşet verici şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fırat K.’nın yine kendisi gibi engelli bir vatandaşı darbettiği görülüyor. Bir diğer görüntüde ise Fırat K.’nın da içinde olduğu bir grubun kavga görüntüleri görülüyor.

'DELİKANLI' FIRAT İLE 2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan görüntülerin tepki toplaması üzerine Fırat K. ile olay anında beraber oldukları ileri sürülen E.M. ile M.A. dün gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Fırat K.’nın işitme engelli tercüman aracılığıyla ifadesi alındı. Fırat K. ve yanında bulunan 2 kişi, “Kasten adam öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde yayma” suçlamasıyla Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Aydın'da yaşayan işitme engelli Engin E., 'Delikanlı' lakaplı Fırat K'nın 'Hediyelik eşya işinde çalışır mısın?' teklifi üzerine İzmit'e geldi. Hediyelik ürünlerin satışını gerçekleştiren Engin E., Fırat K. ve yanında bulunan arkadaşları ile bir dağ evine gitti. Burada iddiaya göre Fırat K. ve arkadaşları, Engin E'yi darp etmeye başladı. Fırat K., elindeki bıçağı işitme engelli Engin D'nin boğazına dayadığı haldeki çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Engin E'nin ise işaret dilini kullanarak darp edildiği anları anlattığı görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından "#FıratDelikanlıTutuklansın" hashtagi ile paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntüler, büyük yankı uyandırdı.