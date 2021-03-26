HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Delikanlı' Fırat K.’nın yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı

'Delikanlı' Fırat K.’nın yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı

26.03.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde engelli bir genci öldüresiye döven, polis ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Fırat K.’nin yeni şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fırat K.’nın yine kendisi gibi engelli bir vatandaşı darbettiği görülüyor.

'Delikanlı' Fırat K.’nın yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı

Engelli vatandaşı acımasızca darbeden Fırat K. ülke genelinde büyük tepki topladı. Polis ekiplerince yakalanan ve gözaltına alınan ‘Delikanlı’ lakaplı Fırat K.’nin dehşet verici şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fırat K.’nın yine kendisi gibi engelli bir vatandaşı darbettiği görülüyor. Bir diğer görüntüde ise Fırat K.’nın da içinde olduğu bir grubun kavga görüntüleri görülüyor.

'DELİKANLI' FIRAT İLE 2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan görüntülerin tepki toplaması üzerine Fırat K. ile olay anında beraber oldukları ileri sürülen E.M. ile M.A. dün gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Fırat K.’nın işitme engelli tercüman aracılığıyla ifadesi alındı. Fırat K. ve yanında bulunan 2 kişi, “Kasten adam öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde yayma” suçlamasıyla Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Screenshot_41

NE OLMUŞTU?

Aydın'da yaşayan işitme engelli Engin E., 'Delikanlı' lakaplı Fırat K'nın 'Hediyelik eşya işinde çalışır mısın?' teklifi üzerine İzmit'e geldi. Hediyelik ürünlerin satışını gerçekleştiren Engin E., Fırat K. ve yanında bulunan arkadaşları ile bir dağ evine gitti. Burada iddiaya göre Fırat K. ve arkadaşları, Engin E'yi darp etmeye başladı. Fırat K., elindeki bıçağı işitme engelli Engin D'nin boğazına dayadığı haldeki çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Engin E'nin ise işaret dilini kullanarak darp edildiği anları anlattığı görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından "#FıratDelikanlıTutuklansın" hashtagi ile paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntüler, büyük yankı uyandırdı.

Screenshot_39

Screenshot_40

Delikanlı lakaplı Fırat K. yaptıklarıyla kan dondurdu! Sosyal medya ayağa kalkarken ünlü isimlerden de tepki yağdıDelikanlı lakaplı Fırat K. yaptıklarıyla kan dondurdu! Sosyal medya ayağa kalkarken ünlü isimlerden de tepki yağdı

(İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü
Bir anda kontrolden çıkınca...Bir anda kontrolden çıkınca...
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Prof. Dr. Yıldız: Toplumun yüzde 50'sinin kitle bağışıklığı kazandığını söyleyebiliriz

Türkiye'nin kitle bağışıklığıyla ilgili önemli açıklama

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir anda kontrolden çıktı! İşte kamyonetin devrilme anı

Bir anda kontrolden çıkınca...

İzmir’deki korkutan çatlaklara ilişkin büyükşehirden açıklama

İzmir’deki korkutan çatlaklara ilişkin büyükşehirden açıklama

Eskişehir'de doktora 'mobbing' iddiası! Hastaneden açıklama

Doktora 'mobbing' iddiası! Hastaneden açıklama

Sahile gelen gözlerine inanamıyor! Kıyı boyunca devam ediyor

Sahile gelen gözlerine inanamıyor! Kıyı boyunca devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.