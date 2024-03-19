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  4. DEM'in Akdeniz adayı, öldürülen teröristin annesi çıktı

DEM'in Akdeniz adayı, öldürülen teröristin annesi çıktı

19.03.2024 17:09
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Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin DEM Partili Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın, 2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten Musa Arslan'ın annesi olduğu ortaya çıktı.

DEM'in Akdeniz adayı, öldürülen teröristin annesi çıktı

2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten birinin, DEM Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan’ın oğlu Musa Arslan olduğu ortaya çıktı.

2017 yılının Ekim ayında Ege bölgesine sızmaya çalışan PKK’lı teröristlere güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyon sonucunda 5 PKK’lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'Fırat' kod adlı Musa Arslan olduğu ve Mersin’in Akdeniz ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilmişti.

Öldürülen terörist Musa Arslan’ın DEM Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan’ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Halen Akdeniz Belediyesinde meclis üyesi olan Nuriye Arslan, belediye meclis toplantısında "İstiklal Marşı okumak zorunda değilim" demiş ve bu sözleri tepki almıştı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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