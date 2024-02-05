DEM Parti'den AYM'ye 'Can Atalay' başvurusu! 'Siyasi bir darbe'

DEM Parti'den yapılan açıklamada Türkiye İşçi Partisinden Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin "siyasi bir darbe" ile düşürüldüğü iddia edildi. DEM Parti Parlamento Grubu'nun bu konuda Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve TBMM Anayasa Komisyonu üyemiz Mehmet Rüştü Tiryaki imzasıyla yapılan başvuruda, Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu, Anayasa'nın 85'inci maddesi uyarınca kararın iptal edilmesi istendi."

AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





