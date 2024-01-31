DEM Parti'den 'Başak Demirtaş' açıklaması 'Muhtemel adaylar adasında en güçlü adayımız'

Bir süredir, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB başkanlığına aday olup olmayacağı konuşuluyor.

Son olarak konuyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi. Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit "Başak Demirtaş’ın kamuoyuna yaptığı açıklama bizim için başvuru niteliğindedir aldık kabul ettik." dedi.

"EN GEÇ 5 ŞUBAT'TA AÇIKLARIZ"

Başak Demirtaş'ın şu anda aday adayı niteliğinde olduğunu söyleyen Koçyiğit, "3 Şubat'ta MYK toplantımız yapılacak. En geç 5 Şubat'ta açıklarız." diye konuştu.

"MUHTEMEL ADAYLAR ARASINDA EN GÜÇLÜ ADAYIMIZDIR"

Koçyiğit, “Başak hanım, muhtemel adaylar adasında en güçlü adayımızdır. Biz de bundan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





