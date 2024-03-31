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  4. DEM Parti duyurdu! İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, İstanbul'da oy kullanamayacak

DEM Parti duyurdu! İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, İstanbul'da oy kullanamayacak

31.03.2024 09:30
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş'ın, ikametgahının Diyarbakır'da olması nedeniyle İstanbul'da oy kullanamayacağı bildirildi.

DEM Parti duyurdu! İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, İstanbul'da oy kullanamayacak

DEM Parti İstanbul Basın Komisyonundan yapılan duyuruda, yerel seçimler için ikametgah değişikliği yapacak olanların, yasal olarak 1 Ekim'e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş'ın adaylığı bu tarihten sonra belirlendiği için yarın İstanbul'da oy kullanamayacaktır. İBB Eş Başkan adayımız Meral Danış Beştaş, İstanbul'da seçim güvenliği sebebiyle ikametgahının bulunduğu Diyarbakır'da da oyunu kullanamayacaktır."

AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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Anahtar Kelimeler:
Meral Danış Beştaş DEM Parti
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