HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. DEM Parti’nin İstanbul adayı ile ilgili kulisleri karıştıran iddia! Başak Demirtaş açıklaması…

DEM Parti’nin İstanbul adayı ile ilgili kulisleri karıştıran iddia! Başak Demirtaş açıklaması…

11.01.2024 10:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da AK Parti’nin Murat Kurum’un adaylığını duyurmasının ardından kulislerde konuşulan bir iddia kısa sürede gündem yarattı. DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday göstereceği iddiaları üzerine parti yetkililerinden açıklama geldi. DEM Parti’nin İstanbul adayı kim olacak? İşte detaylar…

DEM Parti’nin İstanbul adayı ile ilgili kulisleri karıştıran iddia! Başak Demirtaş açıklaması…

Son yapılan anketlerde İstanbul’daki seçim sonuçlarında kilit parti olacağı görülen DEM Parti ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. DEM Parti'nin İBB Başkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday göstereceği iddia edildi.
Parti yetkilileri Demirtaş'ın aday olmayacağını net bir dille açıkladı. Demirtaş'ın Diyarbakır için isminin geçtiği ancak kendisinin belediye başkanlığı için bir başvurusunun olmadığı vurgulandı. Diyarbakır'daki adayın ise önseçim ile adaylık başvurusu yapanlar arasından seçileceği belirtildi.

2

“TAMAMEN YALAN”

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Büyükşehirlerde aday belirleme süreci için Kent Konseyleri'nin kurulduğunu aktaran parti yetkilisi, "Kazan-kazan mantığında olduğumuzu açıklamıştık. Kendimiz kazanmadan kimseye kazandırmayacağız. Elbette muhalefet ile temaslarımız var. Ancak henüz netleşen bir durum yok. İktidar ile görüştüğümüz iddiaları ise tamamen yalan. Onlardan da bize bir görüşme talebi gelmedi" ifadelerini kullandı.

Parti yetkilisi sadece İstanbul değil, Mersin, Ankara gibi önemli şehirler içinde muhalefetle temaslarının sürdüğünü belirtti.

Murat Kurum sonrası ilk yerel seçim anketi! Murat Kurum sonrası ilk yerel seçim anketi!

Keşfet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alkollü araç kullanırken yakalandı, savunması 'yok artık' dedirtti!Alkollü araç kullanırken yakalandı, savunması 'yok artık' dedirtti!
Vahşetin detayları belli oldu!Vahşetin detayları belli oldu!
Mahallede sapık alarmı! İki günde iki kadına kabusu yaşattıMahallede sapık alarmı! İki günde iki kadına kabusu yaşattı
Anahtar Kelimeler:
Başak Demirtaş haberler DEM Parti
En Çok Okunan Haberler
SSK, Bağkur emekli maaşı zammında 2 formül! 'İyi bir zam var'

SSK, Bağkur emekli maaşı zammında 2 formül! 'İyi bir zam var'

Kurtlar Vadisi'nde 'Epstein' detayı! Herkes o sahneyi konuşuyor

Kurtlar Vadisi'nde 'Epstein' detayı! Herkes o sahneyi konuşuyor

CHP'nin adayı tartışma konusu oldu! Eren Erdem alay etti, o gazeteci 'İstanbul'da sandığa gitmem' dedi

CHP'nin adayı tartışma konusu oldu! Eren Erdem alay etti, o gazeteci 'İstanbul'da sandığa gitmem' dedi

İsveç'te 200 yıl sonra 'savaş' sesleri! Herkes şaşkın

İsveç'te 200 yıl sonra 'savaş' sesleri! Herkes şaşkın

Vahşetin detayları belli oldu!

Vahşetin detayları belli oldu!

CHP'de Eskişehir sürprizi! Yılmaz Büyükerşen'in yerine o isim aday gösterildi

CHP'de Eskişehir sürprizi! Yılmaz Büyükerşen'in yerine o isim aday gösterildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.