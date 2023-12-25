DEM Parti'nin skandal 'Trabzonlu da Tekirdağlı da rahat olmayacak' çıkışına Fatih Altaylı'dan sert tepki 'Bunlar reziller'

Türkiye şehitlerinin yasını tutarken DEM Parti'den tartışma yaratan bir çıkış geldi. DEM Parti'den gelen "Yaşanan can kayıplarının sorumlusu Kürt sorununun çözümsüzlüğünde ısrar eden, sorunları askeri yollarla çözmeye çalışanlardır" ve "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" açıklamalarına dair yorumlarda bulundu.

"BUNLAR KANDİL AÇIKLAMALARI"

Fatih Altaylı, "Bunlar Kandil açıklamaları. Aklı başında, vicdanlı, içinde bir nebze insanlık barındıran herhangi bir siyasetçi, hangi parti, hangi siyasi düşünce, hangi ırk, hangi din olduğu önemsiz, herhangi tırnak içinde iyi bir insan böyle bir laf etmez. Ne demek ya 'Trabzon'da değildir', 'Tekirdağ'da değildir' Ne demek o?" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR REZİLLER"

Altaylı, "Senin bu söylediğinin ne farkı var başkalarının söylediğinden o zaman madem öyle diyorsun? Bunlar reziller, rezil ama bu Türkiye'de özellikle bunların hepsi yapılıyor yani Türkiye'de dikkat edin bir sürü böyle ayrı ayrı tam bu fay hatları ortadan kalkacak falan, yeni fay hatları oluşuyor ama eskiler ortadan kalkıyor derken hepsi çatır çatır çatır çatır yeniden oluşturuluyor. Bak ben sana söylüyorum bu ülkenin geleceği ciddi biçimde sıkıntılı. Ciddi biçimde sıkıntılı... Ya bunların hepsi çok büyük çatlaklar, çok büyük fay hatları oluşturuluyor ve bir deprem tetiklenirse eğer bu fay hatlarının herhangi biri üzerinde, bu ülke yerle yeksan olur. Yani iktidarların siyasetçilerin bu çatlakları yapıştırmak gibi bir görevi var. Bunu yapıştırmayan haindir. Bu çatlakları daha da ayrıştırmaya çalışan iki kere haindir. Şu anda ihtiyaç olan tek şey yapıştırıcıdır." şeklinde konuştu.

"DEM PARTİ'DEN BİRİSİ ÇIKSIN BANA DESİN Kİ 'MİLLETVEKİLİ LİSTELERİMİZİ BİZ HAZIRLADIK, KANDİL'DEN VERİLMEDİ'"

Altaylı devamında "DEM Parti olsun, o parti olsun, bu parti olsun hiç fark etmez ama tabii DEM Parti zaten yani DEM Parti'nin içerisinde bir klik var ki zaten bu. Sana bir şey söyleyeceğim; DEM Parti'den birisi çıksın bana desin ki; 'Bizim milletvekili listelerimizi biz hazırladık, bize Kandil'den gelmedi' Birisi çıksın desin bana bunu, diyebiliyorsa... 'Bütün listeleri biz hazırladık, bize bu listeler Kandil'den verilmedi' birisi çıksın desin Allah aşkına. Bak mesela daha iddialı bir şey söyleyeyim; bugün Selahattin Demirtaş'ın hapiste olmasından en mutlu olan kimdir biliyor musun; Kandil'dekiler. Emin ol ki öyledir ya başka da mutludur elbette ama en mutlu Kandil'dekilerdir" dedi.