KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Demansın en sinsi belirtisi öğlen ortaya çıkıyor! Bu hissi yaşayanlar dikkat

Demansın (bunama) en kafa karıştırıcı belirtilerinden biri, günün belirli bir saatinden sonra ortaya çıkıyor. Birkaç basit sanılan ayrıntı aslında hastalığın ilk sinyalleri olabilir. Genellikle yorgunluk sanılıp gözden kaçırılan detay, aslında hastalığın önemli bir evresini gün yüzüne çıkarabiliyor. İşte detaylar.

Demansın en sinsi belirtisi öğlen ortaya çıkıyor! Bu hissi yaşayanlar dikkat
Gökçen Kökden

Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen demans, genellikle hafıza kaybı ile özdeşleştirilse de, uzmanlar hastalığın çok daha karmaşık davranışsal sinyalleri olduğuna dikkat çekiyor. Son yapılan açıklamalar, özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yoğunlaşan spesifik bir duruma ışık tutuyor: Sundowning (Gün Batımı) Sendromu.

The Dementia Care Hub CEO'su ve Portsmouth Üniversitesi'nden Psikolog Dr. Kellyn Lee, hasta yakınlarını bu sinsi belirtiye karşı uyardı.

Demansın en sinsi belirtisi öğlen ortaya çıkıyor! Bu hissi yaşayanlar dikkat 1

GÜNEŞ BATARKEN DEĞİŞEN DAVRANIŞLAR

Dr. Lee, demans hastalarında görülen bu durumun günün herhangi bir saatinde yaşanabileceğini ancak en sık öğleden sonra başlayıp akşam saatlerine kadar sürdüğünü söyledi.

Demansın en sinsi belirtisi öğlen ortaya çıkıyor! Bu hissi yaşayanlar dikkat 2

Kişi gün boyu sakin görünürken, öğleden sonra aniden:
Aşırı endişeli,
Huzursuz (ajitasyon),
Kafa karışıklığı yaşayan bir ruh haline bürünebiliyor.

Dr. Lee, bu durumu "Kişinin davranışlarının öğleden sonradan akşama doğru giderek daha tutarsız hale gelmesi" olarak tanımlıyor.

NEDEN ÖĞLEDEN SONRA OLUYOR?

Alzheimer Derneği ve uzmanlara göre "Gün Batımı Sendromu"nun kesin nedeni tam olarak bilinmese de, tetikleyicilerin güneşin batışından ziyade, hastanın karşılanmamış ihtiyaçları ile ilgili olduğu düşünülüyor.

Öğleden sonra artan bu krizlerin arkasında şu nedenler yer alabilir;

Biyolojik Saat Bozulması: Beyindeki hasar nedeniyle uyku-uyanıklık döngüsünün karışması.

Demansın en sinsi belirtisi öğlen ortaya çıkıyor! Bu hissi yaşayanlar dikkat 3

Fiziksel İhtiyaçlar: Açlık, ağrı veya hormonal dengesizlikler.

Duyusal Yük: Gün boyu maruz kalınan ses ve ışığın yarattığı aşırı uyarılma ya da tam tersi, yetersiz ışık.

Yorgunluk: Günün sonuna doğru artan zihinsel ve fiziksel bitkinlik.

DEMANSIN DİĞER ERKEN SİNYALLERİ

Demansın en sinsi belirtisi öğlen ortaya çıkıyor! Bu hissi yaşayanlar dikkat 4

Sundowning sendromu genellikle hastalığın orta evrelerinde görülse de, aslında hastalığın çok daha erken belirtileri mevcut. Son derece zor bir hastalık olan demansa karşı tetikte olmakta fayda var. İşte demansın en erken belirtileri;

Ruh halinde ani değişimler
Konsantrasyon güçlüğü
Para üstü hesaplama gibi günlük basit işlerde zorlanma
Konuşurken doğru kelimeyi bulamama
Zaman ve mekan algısını yitirme
Uzmanlar, bu belirtilerin yaşlanmanın doğal bir sonucu olmadığını, "Hafif Bilişsel Bozukluk" (MCI) veya demans başlangıcı olabileceğini belirtiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davranış bilimcilerine göre aldatıldığınızı gösteren işaretlerDavranış bilimcilerine göre aldatıldığınızı gösteren işaretler
Bağırsakları saat gibi çalıştırıyor! Bağırsakları saat gibi çalıştırıyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
demans sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.