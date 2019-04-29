HABER

Demir yolu hat ve istasyonlarında otla mücadele ilaçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 19:47 | Son Güncelleme

Demir yolu hat ve istasyonlarında otla mücadele ilaçlaması

Konya-Afyonkarahisar-Kütahya-Denizli-Isparta- Burdur-Eskişehir-Balıkesir il ve ilçe sınırları demir yolu hat ve istasyonlarında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.

Burdur Valiliğince yapılan yazılı açıklamaya göre, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

İlaçlamanın 29 Nisan-16 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur."

İlaçlama programı 29 Nisan'da Konya-Akşehir, 30 Nisan'da Akşehir-Afyonkarahisar Ali Çetinkaya, 2 Mayıs'ta Afyonkarahisar Ali Çetinkaya-Dumlupınar, 3 Mayıs'ta Afyonkarahisar Ali Çetinkaya-Dinar, 6 Mayıs'ta Dinar-Kaklık, 7 Mayıs'ta Dinar-Gümüşgün-Burdur, 8 Mayıs'ta Bozanönü-Isparta arası ve Göltaş, Bozanönü İstasyon ve Isparta Garı sahaları, 10 Mayıs'ta Afyonkarahisar Ali Çetinkaya, Kütahya, 13 Mayıs'ta Kütahya-Eskişehir, 14 Mayıs'ta Kütahya, Tavşanlı-Tunçbilek, 15 Mayıs'ta Kütahya ve Balıkesir sınırları içerisindeki Tavşanlı-Dursunbey, 16 Mayıs'ta Dursunbey-Balıkesir arası hat kesimi ve istasyon sahalarında uygulanacak.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Öğrencisi tarafından öldürülen müdür yardımcısının adı kütüphanede yaşatılacakÖğrencisi tarafından öldürülen müdür yardımcısının adı kütüphanede yaşatılacak
İtalyan antropolog yürüyerek Çin’e gidiyorİtalyan antropolog yürüyerek Çin’e gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burdur Demiryolu Ilaçlama otla mücadele

En Çok Okunan Haberler

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Genel Merkez'e çağrı yaptılar! 'Olağanüstü kurultay' sesleri

Genel Merkez'e çağrı yaptılar! 'Olağanüstü kurultay' sesleri

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Valiliği'nden 'F-16' uyarısı

Ankara Valiliği'nden 'F-16' uyarısı

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

100 yıllık geleneği sürdüren Amasyalı kadınlar Ramazan ayına hazırlanıyor

Amasyalı kadınlar 100 yıllık gelenekle Ramazan'a hazırlanıyor

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 şüpheliye tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 153 şüpheliye tutuklama talebi

Sit alanı olarak kabul edilmişti! 'Tahminimizden çok daha güzel'

Kadınlar bu tura bayılıyor! 'İnanılmaz etkilendim'

'Çingene Ümit' ve suç örgütüyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı!

Cinayetler tek tek ortaya çıktı! Mermilerdeki özellik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.