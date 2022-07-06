Demir Yumruk operasyonunda yeni gelişme! Hüseyin Eryılmaz tutuklandı

Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda Erol Evcil adıyla bilinen Erol Eşrefoğlu, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak liderliğini yaptığı 3 suç örgütüne operasyon düzenlemişti. Operasyonda 4 kamyon dolusu belge ve ziynet eşyası ile bavullar içinde 500 milyon lira ele geçirilmişti. Firmaların düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edilen örgütün liderlerinden Hüseyin Eryılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dün de Erol Evcil'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

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