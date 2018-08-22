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Demirciler bayramda "kelle" mesaisi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 15:43 | Son Güncelleme

Denizli'deki tarihi Kaleiçi Çarşısı'na demirciler, demir dövdükleri ocakları bu sefer "kurban kellesi ve paçası" ütülemek için yaktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de demirciler, demir dövdükleri ateş ocaklarını Kurban Bayramı'nda kelle ütülemek için yaktı.

Bayramyeri'ndeki tarihi Kaleiçi çarşısında Demirciler Caddesi'nde bulunan demirciler, Kurban Bayramı dolayısıyla demir dövdükleri ocaklarda bu kez kesilen kurbanların kelle ve paçalarını ütüleyip ateşle dağlıyor.

Kurbanlarını kesen vatandaşlar, hayvanların kelle ve paçalarını temizlemek için demirci atölyelerine getirirken, demirci ustaları yaktıkları ateşte hayvanların derilerindeki tüyleri temizliyor. Kızgın demirle kelleleri dağlayan ustalar, kelle ve paça ütme işini yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Demirci ustası Bilal Güloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldan beri çarşıda demircilik yaptıklarını, her Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlıkların kelle ve paçalarını kardeşiyle ütülediklerini belirtti.

- "Ütülediğimiz zaman onun lezzeti başka oluyor"

Bayramda vatandaşların isteğini karşılamak için çalıştıklarını dile getiren Güloğlu, şunları söyledi:

"Bu biraz da bu yörenin geleneksel bir tadı. Kurban bayramlarında vatandaş kellesini muhakkak üttürmek istiyor. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz, gece 24.00'e 01.00'e kadar çalışıyoruz. Bugün de geldik, bir fazla kişiye hizmet vermek için uğraşıyoruz. Bunun ayrı bir lezzeti var. Bunda yüzme de yapılıyor ama aslında bu şekilde dağlayarak ütülediğimiz zaman onun lezzeti başka oluyor, güzel bir tadı oluyor. Onun için bunu tercih ediyor vatandaşlar."

Yetişebildikleri kadar ütüleme yapabildiklerini ifade eden Güloğlu, "Bazılarını geri çevirdik. Çünkü biraz fazla uğraş verdiğimiz bir iş." diye konuştu.

Demirci ustası Nihat Karakaya da çok rağbet olduğundan yetiştirebilmek için bayramda çocuklarıyla beraber kelle ütülediğini kaydetti.

Kestiği kurbanın kelle ve paçalarını demirciye getiren Ruhi Çetinkaya, kelleyi ütüleme işleminden sonra ailecek yediklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Demirci kelle kurban Paça

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