Demirören Medya Grubu'nda üst düzey ayrılık! Şafak Ongan görevinden alındı

Demirören Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Dream TV ile Radyo D ve CNN Türk Radyo'da üst düzey bir ayrılık yaşandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Demirören Medya Grubu'nda sürpriz bir ayrılık yaşandı. Müzik dünyasının tecrübeli ismi Şafak Ongan, 2003 yılında kurduğu ve isim babalığını üstlendiği Dream TV Genel Yayın Yönetmenliği ile 3 yıldır sürdürdüğü Radyo D ve CNN Türk Radyo'nun Yayın Yönetmenliği görevlerinden alındı. Ongan, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Sevgililer Günü hediyesi arayanlara...



