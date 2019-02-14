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Demirören Medya Grubu'nda üst düzey ayrılık! Şafak Ongan görevinden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 06:08 | Son Güncelleme

Müzik dünyasının tecrübeli ismi Şafak Ongan, 2003 yılında kurduğu ve isim babalığını üstlendiği Dream TV Genel Yayın Yönetmenliği ile 3 yıldır sürdürdüğü Radyo D ve CNN Türk Radyo'nun Yayın Yönetmenliği görevlerinden alındı.

Demirören Medya Grubu'nda üst düzey ayrılık! Şafak Ongan görevinden alındı

Demirören Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Dream TV ile Radyo D ve CNN Türk Radyo'da üst düzey bir ayrılık yaşandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Demirören Medya Grubu'nda sürpriz bir ayrılık yaşandı. Müzik dünyasının tecrübeli ismi Şafak Ongan, 2003 yılında kurduğu ve isim babalığını üstlendiği Dream TV Genel Yayın Yönetmenliği ile 3 yıldır sürdürdüğü Radyo D ve CNN Türk Radyo'nun Yayın Yönetmenliği görevlerinden alındı. Ongan, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Şafak Ongan Dream TV CNN Türk Radyo Radyo D

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