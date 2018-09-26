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Demirtaş'ın TCK 301'den yargılanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 15:19 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, TCK'nin 301'inci maddesindeki "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan yargılanmasına devam edildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde meydana gelen saldırının ardından yaptığı açıklamalarla TCK'nin 301'inci maddesindeki "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan Demirtaş'ın avukatları katıldı.

Demirtaş'ın avukatları, müvekkilleri hakkında dava konusu konuşmadan dolayı başka mahkemelerde dava açılıp açılmadığının araştırılmasını talep etti.

Avukatların taleplerini araştırarak mahkemeye bilgi verilmesine karar veren Hakim Sacit Bulut, şayet dava açılmışsa iddianame tarihi esas alınarak dosyaların birleştirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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