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  4. Demirtaş'ın yargılandığı dava

Demirtaş'ın yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 17:21 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın terör suçlarından yargılanmasına devam edildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Demirtaş'ın avukatları ve bazı HDP'li milletvekilleri hazır bulunurken, Demirtaş ile tutuklu bulunduğu cezaevinden bağlantı kuruldu.

İddianame ile birleşmesine karar verilen 3 numaralı fezlekeye ilişkin savunma yapan Demirtaş, fezlekede Figen Yüksekdağ, Sırrı Süreyya Önder, Ertuğrul Kürkçü, Selma Irmak ve kendisine çeşitli yerlerde yaptığı konuşmalardan ötürü suçlamalar yöneltildiğini bildirdi.

Fezlekeye konu konuşmalarını 2015'teki seçimler öncesi yaptığını ve "Barış Yürüyüşü" adını verdikleri eyleme ilişkin açıklamaları olduğunu bildiren Demirtaş, çatışmaların son bulması yönünde söylemlerde bulunduğunu söyledi.

Konuşmalarındaki bazı sözlerin özellikle seçilerek soruşturma savcısınca algı oluşturulmaya çalışıldığı iddiasında bulunan Demirtaş, açıklamalarında terörü destekleme kastının bulunmadığını, "terör propagandası" yapmadığını ve bu sözleriyle "terör örgütü yöneticisi" olamayacağını savundu.

Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından duruşma yarına bırakıldı.

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi HDP Selahattin Demirtaş terör

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