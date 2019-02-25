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Demiryolları, hava yolundan sonra en cazip seyahat aracı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 11:56 | Son Güncelleme

Demiryolları sakin ve rahat bir alternatif olarak gezginler için hızla uçak seyahatlerinden sonra kullanılabilecek cazip bir tamamlayıcıya dönüşüyor.Çin, demiryolu teknolojilerinin gelişimi için en büyük fırsatlardan birini sunuyor.

Demiryolları, hava yolundan sonra en cazip seyahat aracı

Demiryolları sakin ve rahat bir alternatif olarak gezginler için hızla uçak seyahatlerinden sonra kullanılabilecek cazip bir tamamlayıcıya dönüşüyor.
Çin, demiryolu teknolojilerinin gelişimi için en büyük fırsatlardan birini sunuyor. Avrupa ile Japonya’nın 40 yıldan uzun sürede ulaştığı noktayı, Çin on yıldan kısa sürede dörde katlamayı başardı. Bugün, Çin’in yüksek hızlı demiryolu ağı 25.000 kilometreden daha uzun. Onu 3.200 kilometre ile Fransa izliyor.
Amadeus Global Demiryolları ve Karayolu Seyahati Başkanı Antoine de Kerviler; "Dünyanın dört bir yanında, yüksek hızlı trenin hava yolu seyahatine bir alternatif olarak giderek daha fazla tanındığını görüyoruz ve Çin bunun en bariz örneği. En yoğun tatil ve bayram dönemlerinde, yüksek hızlı trenler yolcuları büyük şehirlere taşımak konusunda başlıca rollerden birini üstleniyor. Çin’in milli “Altın Hafta”sı süresince 131 milyondan fazla ve “Chunyun” yolculuğu süresince 390 milyon yolculuk gerçekleşti" diye belirtti.
Çin’in demiryolu ağının bu yıl 3,25 milyar yolcu taşıması bekleniyor. Bu nedenle seyahat danışmanlarının rekabet konumlarını ve gezgin deneyimini geliştirmeleri için kayda değer bir fırsat söz konusu. Amadeus artık seyahat danışmanlarının havayollarının ötesine geçerek dünyanın en geniş yüksek hızlı demiryolu ağına kolay erişim sunmasını sağlıyor. Bu hamleyle, Amadeus Çin demiryolları içeriğini Çin dışındaki seyahat danışmanlarına dağıtan ilk platform oluyor ve Asya Pasifik’teki demiryolu sektörünün başlıca ortaklarından biri olma taahhüdünü geliştiriyor.
Öncelikle Rusya, Hong Kong ve Tayvan’dakiler olmak üzere, Orta ve Doğu Avrupa ve Asya Pasifik gibi önemli pazarlarda seyahat danışmanları Çin demiryollarının bütün ücret yelpazesine Amadeus üzerinden erişip birden fazla dilde bilet rezervasyonu ve iptali yapabiliyor ve Çin’de seyahat ederken dil sorunlarını fazlasıyla yaşayan gezginlere Amadeus Selling Platform sayesinde kolaylık ve rahatlık sağlıyor.
Kerviler, “Demiryollarının Çin ve Asya Pasifik bölgesinde seyahat zincirinin ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle demiryolları içeriğimizi seyahat danışmanları ağımız üzerinden güçlendirmeye giriştik. Seyahat danışmanlarına ve satıcılarına bu pazarlardaki gezginlerin ihtiyaçlarını daha iyi anlama, pürüzsüz, çoklu seyahat imkanı sunma ve farklı kanallardan tüm satış fırsatlarını kullanma konusunda yardımcı oluyoruz” dedi.

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