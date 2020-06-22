HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Demişlerdi de inanmamıştık: Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da önemli değişiklik!

Demişlerdi de inanmamıştık: Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da önemli değişiklik!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.06.2020 18:07 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Note 20 Ultra'dan yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün sağlam kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung Galaxy Note 20 Ultra, daha önce söylendiği gibi kamera özellikleri bakımında Galaxy S20 Ultra'ya hiç benzemeyecek.

Demişlerdi de inanmamıştık: Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da önemli değişiklik!

Samsung Galaxy Note 20 Ultra için her gün bir sızıntı karşımıza çıkıyor. Bu sızıntıların en başında Galaxy Note 20'nin gelmeyeceğini dahi söylediler. Şimdilerde ise Galaxy Note 20'nin standart Galaxy Note 20 modelinden bile daha kesin olduğu ortaya çıktı. Daha sonra ise Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S20 Ultra gibi olacak dediler. Bugün gelen kaynaklar ise Galaxy Note 20 Ultra'nın Galaxy S20 Ultra'ya en azından kamera özellikleri bakımından Samsung Galaxy S20 Ultra'ya hiç benzemeyeceğini doğruladı.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA'DA ZOOM DEĞİŞİKLİĞİ YAPIYOR

Gelen kaynak bilgilerine göre, Samsung Galaxy Note 20 Ultra Galaxy S20 Ultra gibi yüksek değerde dijital zoom sunmayacak. Unutmadan hatırlayalım; Galaxy S20 Ultra'da 100x dijital zoom bulunuyordu. Ancak gelen bilgilere göre yeni Galaxy Note 20 Ultra bu değerlere çıkmayacak. Peki Samsung'un Galaxy Note 20 Ultra kamerası için nasıl bir planı var?

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Söylentiler, Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın kamerasının 50x dijital zoom yapacağını gösteriyor. Samsung'un neden böyle bir karar aldığı ise tam bir muamma. Bunun en iyi cevabını 5 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan Galaxy Unpacked etkinliğinde alacağız gibi görünüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecekUygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecek
iPhone'lar bugün değişiyor! İşte gelmesi beklenen yenilikleriPhone'lar bugün değişiyor! İşte gelmesi beklenen yenilikler
2020 2. karne notları nasıl, nereden öğrenilir?2020 2. karne notları nasıl, nereden öğrenilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Baro başkanlarıyla polis arasında arbede

Baro başkanlarıyla polis arasında arbede

Ankara'da eğitim uçağı düştü!

Ankara'da eğitim uçağı düştü!

AKOM uyardı! İstanbullular önümüzdeki 2 güne dikkat

AKOM uyardı! İstanbullular önümüzdeki 2 güne dikkat

İki dünya devi savaşa sürükleniyor! 40 asker öldü

İki dünya devi savaşa sürükleniyor! 40 asker öldü

Trendeki sevişme sahnesi olay oldu

Trendeki sevişme sahnesi olay oldu

Parkta üstünü çıkarıp güneşlendi

Parkta üstünü çıkarıp güneşlendi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Xiaomi'nin Türkiye'de de satılması beklenen telefonu tanıtıldı!

Xiaomi'nin Türkiye'de de satılması beklenen telefonu tanıtıldı!

Xiaomi yeni bilekliğini gösterdi, hayal kırıklığı yaşattı!

Xiaomi yeni bilekliğini gösterdi, hayal kırıklığı yaşattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AppGallery ile keşfet, keşfettikçe kazan!

AppGallery ile keşfet, keşfettikçe kazan!

İster iOS 14 deyin ister iPhoneOS: İşte yeni iOS ile iPhone'lara gelmesi beklenen yenilikler!

iPhone'lar bugün değişiyor! İşte gelmesi beklenen yenilikler

iOS 14'ün tanıtılacağı Apple WWDC 2020 etkinliği ne zaman başlayacak? Apple WWDC 2020 etkinliği saat kaçta?

iPhone kullanıcıları dikkat! Beklenen gün geldi

Oyunu çıkmadan konsolu geldi: Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Türkiye'de! İşte dudak uçuklatan fiyatı

Beklenen 'özel' oyun konsolu Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatı

Steam Haziran ayında şaşırtmadı: 'Bandai Namco' oyunlarında indirim başladı!

Bir dönemin efsane oyunları Steam'de indirime girdi!

Google yapay zekalı fotoğraf yazdırma hizmetini kapatıyor! İşte tarihi

Google açıkladı! Biri daha kapatılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.