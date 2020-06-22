Demişlerdi de inanmamıştık: Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da önemli değişiklik!

Samsung Galaxy Note 20 Ultra için her gün bir sızıntı karşımıza çıkıyor. Bu sızıntıların en başında Galaxy Note 20'nin gelmeyeceğini dahi söylediler. Şimdilerde ise Galaxy Note 20'nin standart Galaxy Note 20 modelinden bile daha kesin olduğu ortaya çıktı. Daha sonra ise Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S20 Ultra gibi olacak dediler. Bugün gelen kaynaklar ise Galaxy Note 20 Ultra'nın Galaxy S20 Ultra'ya en azından kamera özellikleri bakımından Samsung Galaxy S20 Ultra'ya hiç benzemeyeceğini doğruladı.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA'DA ZOOM DEĞİŞİKLİĞİ YAPIYOR

Gelen kaynak bilgilerine göre, Samsung Galaxy Note 20 Ultra Galaxy S20 Ultra gibi yüksek değerde dijital zoom sunmayacak. Unutmadan hatırlayalım; Galaxy S20 Ultra'da 100x dijital zoom bulunuyordu. Ancak gelen bilgilere göre yeni Galaxy Note 20 Ultra bu değerlere çıkmayacak. Peki Samsung'un Galaxy Note 20 Ultra kamerası için nasıl bir planı var?

Söylentiler, Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın kamerasının 50x dijital zoom yapacağını gösteriyor. Samsung'un neden böyle bir karar aldığı ise tam bir muamma. Bunun en iyi cevabını 5 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan Galaxy Unpacked etkinliğinde alacağız gibi görünüyor.

