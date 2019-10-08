HABER

Demokrat Parti'den tezkereye destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2019 16:38 | Son Güncelleme

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: -"Bugün TBMM'de görüşülecek tezkereye Demokrat Parti olarak olumlu görüşümüzü, destek görüşümüzü ifade etmek isterim"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bugün TBMM'de görüşülecek tezkereye Demokrat Parti olarak olumlu görüşümüzü, destek görüşümüzü ifade etmek isterim." dedi.

Uysal, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Gümüşhane'nin Torul ilçesinde esnafı, ardından da Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Torul ilçesinin ardından merkeze bağlı Karamustafa köyünde Yıldız Bakır Maden Sanayi AŞ tarafından işletilen kurşun-çinko-altın madeni zenginleştirme tesisine gelen Uysal, burada maaşlarını alamadıklarını ve işten çıkarılma tebligatı gönderildiğini iddia eden işçiler ile maden yöneticileriyle bir süre görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Uysal, ülkenin tarihinde yaşamadığı pek çok meydan okumalarla karşı karşıya kaldığını savundu.

Türkiye'nin gündeminde, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkerenin olduğuna işaret eden Uysal, şunları kaydetti:

"Bu iklim içerisinde zaman zaman memleketimizin tehditlere varan sözlere muhatap olduğunu görüyor olmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Ama başta densiz ifadelerde bulunan ABD Başkanı Trump olmak üzere, Türkiye kendi içerisinde zaman zaman siyasetinde rekabet gütse de devlet, millet, vatan mevzubahis olduğunda bütün bunları bir kenara bırakır, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının ve hükümetinin her daim yanında olur. İşte böyle bir gündeyiz. Bugün TBMM'de görüşülecek tezkereye Demokrat Parti olarak olumlu görüşümüzü, destek görüşümüzü ifade etmek isterim."

Olağanüstü gündemlerin yanı sıra il il gezerek insanların dertlerini de dinlemeye çalıştıklarını ifade eden Uysal, siyasi partilerin aynı zamanda bir hak arama merkezi olduğunu söyledi.

Uysal, Karamustafa köyündeki maden işçilerinin mağduriyetlerinin en kısa zamanda giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bizim temel amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Burada çalışan insanlarımız alın terinin karşılığını alsın. Önümüz kış, okullar açılmış. Çocuklarının iaşesini sağlasın, ihtiyaçlarını gidersin ve refah, huzur içerisinde burada hayatiyetlerini devam ettirsinler." dedi.

İşçilerin taleplerini aldıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını dile getiren Uysal, talepleri bakanlıklar, TBMM ve kamuoyuna aksettirme noktasında ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

İstanbul'da bu sabah! Trafik felçİstanbul'da bu sabah! Trafik felç
Siyaset Bilimci Tosun: “Türkiye için ok yaydan çıkmıştır”Siyaset Bilimci Tosun: “Türkiye için ok yaydan çıkmıştır”
HDP'den Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklamaHDP'den Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklama
Anahtar Kelimeler:
Demokrat Parti Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal gümüşhane

En Çok Okunan Haberler

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Diğer Haberler
HDP'den Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklama

HDP'den Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu, Suriye ve Irak tezkeresine 'evet' diyeceklerini açıkladı

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Mansur Yavaş: 10 bin lira maaş alan çaycılar var

Mansur Yavaş: 10 bin lira maaş alan çaycılar var

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Meral Akşener'den 'operasyon' açıklaması! Trumpa'a tepki, hükümete destek

Meral Akşener'den Trumpa'a tepki, hükümete destek!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Graham'ın 'NATO' çağrısına tepki

Kalın'dan Graham'ın 'NATO' çağrısına tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.