Demokrat Parti'den tezkereye destek

Türkiye'nin gündeminde, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkerenin olduğuna işaret eden Uysal, şunları kaydetti:

Torul ilçesinin ardından merkeze bağlı Karamustafa köyünde Yıldız Bakır Maden Sanayi AŞ tarafından işletilen kurşun-çinko-altın madeni zenginleştirme tesisine gelen Uysal, burada maaşlarını alamadıklarını ve işten çıkarılma tebligatı gönderildiğini iddia eden işçiler ile maden yöneticileriyle bir süre görüştü.

Uysal, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Gümüşhane'nin Torul ilçesinde esnafı, ardından da Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir'i makamında ziyaret etti.

"Bu iklim içerisinde zaman zaman memleketimizin tehditlere varan sözlere muhatap olduğunu görüyor olmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Ama başta densiz ifadelerde bulunan ABD Başkanı Trump olmak üzere, Türkiye kendi içerisinde zaman zaman siyasetinde rekabet gütse de devlet, millet, vatan mevzubahis olduğunda bütün bunları bir kenara bırakır, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının ve hükümetinin her daim yanında olur. İşte böyle bir gündeyiz. Bugün TBMM'de görüşülecek tezkereye Demokrat Parti olarak olumlu görüşümüzü, destek görüşümüzü ifade etmek isterim."

Olağanüstü gündemlerin yanı sıra il il gezerek insanların dertlerini de dinlemeye çalıştıklarını ifade eden Uysal, siyasi partilerin aynı zamanda bir hak arama merkezi olduğunu söyledi.

Uysal, Karamustafa köyündeki maden işçilerinin mağduriyetlerinin en kısa zamanda giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bizim temel amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Burada çalışan insanlarımız alın terinin karşılığını alsın. Önümüz kış, okullar açılmış. Çocuklarının iaşesini sağlasın, ihtiyaçlarını gidersin ve refah, huzur içerisinde burada hayatiyetlerini devam ettirsinler." dedi.

İşçilerin taleplerini aldıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını dile getiren Uysal, talepleri bakanlıklar, TBMM ve kamuoyuna aksettirme noktasında ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

