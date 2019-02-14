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Demokrat senatör, Beyaz Saray'dan Kaşıkçı cinayeti dokümanlarını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 22:06 | Son Güncelleme

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli üyesi Demokrat Bob Menendez, Donald Trump yönetimine mektup göndererek, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin tüm dokümanları komiteye teslim etmesi çağrısında bulundu

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosunun Dış İlişkiler Komitesindeki en kıdemli Demokrat ismi Senatör Bob Menendez, Donald Trump yönetimine, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin tüm dökümanları komiteye teslim etmesi çağrısında bulundu.

Senato Dış İlişkiler Komitesi kıdemli üyesi Senatör Menendez, konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup gönderdi.

Menendez, mektubunda, başta Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman olmak üzere, kraliyet ailesi veya kıdemli Suudi yetkililerinin Kaçıkçı cinayetine karışıp karışmadığına yönelik tüm kayıtların kendilerine teslim edilmesini istedi.

Menendez, mektupta, "Birçok muteber delile rağmen mevcut yönetim ilgili yasanın ruhundan da kendisinden de kaçıyor. Bu, hukukun üstünlüğü ilkesine dayanan bir ülke için kabul edilemez." ifadesini kullandı.

ABD Senatosu Trump yönetimine Kaşıkçı cinayetine ilişkin "Magnitsky Yasası" kapsamında Veliaht Prens bin Selman'ın cinayete dahil olup olmadığını belirten bir rapor istemiş, rapor için Beyaz Saray'a 120 gün süre tanımıştı.

Geçen hafta Beyaz Saray'a verilen süre dolmuş ancak Trump yönetiminden herhangi bir yanıt gelmemişti.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirine, Başkan Trump'ın "Komite taleplerine yanıt vermeme konusundaki takdir hakkını kullanmayı sürdüreceğini" açıklamıştı.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD Senatosu Beyaz Saray cemal kaşıkçı cinayeti Donald Trump

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