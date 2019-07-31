Demokratik Kongo’da eboladan ikinci ölüm

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Rwanda ile sınırında yer alan Goma şehrinde ikinci bir kişinin daha eboladan öldüğü tespit edildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin North Kivu eyaletinin başkenti olan ve Rwanda sınırında bulunan yaklaşık 2 milyon nüfuslu Goma şehrinde eboladan ikinci ölüm tespit edildi.

Salgın 2018’de başladığından beri Demokratik Kongo’da bin 600’den fazla kişi eboladan öldü ancak bunlar daha uzak bölgelerde yaşandı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), geçen hafta ebola salgınını küresel bir sağlık acil durumu olarak nitelendirdi. Bu WHO tarafından verilebilecek en yüksek seviyedeki alarm ve daha önce Afrika’ın batısında 2014 - 2016 yılları arasında 11 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ebola salgını da dahil sadece 4 kez verildi.

