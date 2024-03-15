Denemeyen bin pişman: Ocak gözündeki yağ ve kiri söker atar! Kararmış ocak gözlerine son

Mutfak temizliği, her evde düzenli olarak yapılması gereken bir işlemdir. Ocak gözleri de temizliği bazen can sıkıcı olabiliyor. Bu etkili temizlik yöntemi sayesinde ocak gözlerinizi kolayca temizleyebilir ve mutfakta daha hijyenik bir ortam sağlayabilirsiniz. Artık kararmış ocak gözleriyle uğraşmaya son vermenin zamanı geldi.

OCAK GÖZLERİNİ İLK GÜNKÜ GİBİ PARLATIYOR

MALZEMELER:

1 litre sıcak su

1 paket kabartma tozu

1 paket maya

2 yemek kaşığı limon tuzu

1 yemek kaşığı kadar sıvı bulaşık deterjanı

YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:

Bir kaseye kirlenmiş ocak gözlerini ve başlıklarını yerleştirin. Daha sonra üzerine sırasıyla kabartma tozu, maya, limon tuzu, bulaşık deterjanı ve sıcak suyu ekleyin ve birkaç tur karıştırın. Karışımı bir saat bekletin.

Bir saat beklettiğiniz ocak gözlerini ve kapaklarını dilerseniz kullanılmayan bir diş fırçası yardımıyla ovalayabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde ocak gözlerindeki yağ kalıntıları ve kirler daha etkili bir şekilde çözülüp gidecektir.

Temizlik işlemi tamamlandığında, ocak gözleri iyice durulayın ve kurulayın. Bu, ocak gözlerinin daha uzun süre temiz ve hijyenik kalmasını sağlayacaktır.

Düzenli ocak gözleri temizliği, mutfakta sağlıklı bir pişirme ortamı yaratmanıza yardımcı olur.





