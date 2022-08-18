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Denetim sırasında durdurulan araç sürücüsünden çıktı! Garaj anahtarı şeklinde...

18.08.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekiplerinin denetim yaptığı sırada durdurulan bir otomobilin sürücüsünün üzerinden suikast silahı çıktı. Garaj anahtarı şeklinde olan suikast silahını taşıyan S.Ç.'nin (38) 14 yıl cezaevinde kaldığı ve suç kayıtları olduğu öğrenildi.

Denetim sırasında durdurulan araç sürücüsünden çıktı! Garaj anahtarı şeklinde...

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin asayiş denetimi sırasında, sürücünün şüpheli hareketler sergilediği otomobilini durdurdu. Aracın içinde ve sürücü S.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada, garaj anahtarı görünümünde suikast silahı bulundu. Silahı inceleyen ekipler, 2 mermi atabildiğini tespit etti. Şüphelinin üzerinden 35 bin lira da çıktı.

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TUTUKLANDI

Gözaltına alınan, 'suç örgütüne üye olmak', 'uyuşturucu ticareti' ve 'yasa dışı silah ticareti' suçlarından kaydı olduğu tespit edilen şüpheli S.Ç.'nin 14 yıl cezaevinde kaldığı da öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir suikast silah
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