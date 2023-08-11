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Denetime giren taksiye üst üste iki ceza! Polise yaptığı hareket...

11.08.2023 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da denetim sırasında ceza yazılan taksi şoförü, duruma sinirlenerek aracına bindi. Emniyet kemeri takmadan patinaj çekerek kontrol noktasından uzaklaşan taksi şoförünü, motosikletli ekipler yakaladı. Ekipler taksi şoförüne kemer takmadığı için de ceza kesti.

Denetime giren taksiye üst üste iki ceza! Polise yaptığı hareket...

Üsküdar'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik drone ile denetim yaptı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araç kullanan ve yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza kesildi.

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POLİSİN YANINDAN PATİNAJLA KALKTI

Denetime takılan bir taksi şoförü ise polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ceza yazılan taksi şoförü polis ekiplerine sinirlenerek aracına bindi ve emniyet kemeri takmadan patinaj çekerek denetim alanından ayrıldı. Motosikletli ekipler tarafından yakalanan taksiciye uyarılardan sonra toplamda 2 bin 353 lira cezai işlem uygulandı.

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CEZA YAĞDI

Denetimde, 10 sürücüye yaya geçidinde yayaya öncelik vermemekten bin 917 lira, bir sürücüye kemer takmamaktan 436 lira, direksiyon başında cep telefonu kullanan bir sürücüye 951 lira olmak üzere toplam 12 sürücüye 20 bin 500 lira ceza uygulandı.

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"POLİS ARKADAŞLARI GÖRMEDİM"

Denetimde ceza kesilen taksi şoförü, "Kemerimi ehliyetimi alırken çıkarttım. Ben polis arkadaşları görmedim. Ben 2 bin lirayı 4 günde kazanıyorum. Moralim bozuldu. Yaptığımız iş zaten stresli, Kemerim takılıydı. Bu haber yayınlanacak mı? Hangi kanalda çıkacak. Söyleyin de izleyeyim bari. Akşam haberleri mi? Yazlıklar olsun 1 haftalık kazancım 2 tane cezaya gitti" dedi. (DHA)

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