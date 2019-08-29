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"Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 13:12 | Son Güncelleme

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün "Temiz Çevre Projesi" kapsamında Afyonkarahisar'da 90 hükümlü, 6-8 Eylül'de Dünya Motokros Şampiyonası'nın düzenleneceği alanda çevre temizliği yaptı - TMF Asbaşkanı Akülke: - "Bu çalışmalar, sosyal sorumluluk projeleri içerisinde en anlamlısı çünkü hükümlülerimizin topluma yararlı bir şekilde geri dönüşleri sağlanıyor. Onların faydalı birer birey olması yolunda önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün "Temiz Çevre Projesi" kapsamında Afyonkarahisar'da 90 hükümlü, Dünya Motokros Şampiyonası'nın düzenleneceği alanı temizledi.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki çevre temizliği programına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muammer Özcan, Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Güçtekin, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kadir Avara, Kampüs Açık Cezaevi Müdürü Bülent Işık, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve hükümlüler katıldı.

Hükümlüler, merkezdeki pist alanı ve çevresinde, kamp alanları ile festival alanında çevre temizliği yaptı.

TMF Asbaşkanı Akülke, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6-8 Eylül'de Dünya Motokros Şampiyonası'nın gerçekleştirileceği alanın sosyal sorumluluk projesi kapsamında temizlendiğini söyledi.

Proje kapsamında, Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Açık Ceza İnfaz Kurumlarından 90 hükümlünün temizlik çalışmalarına katıldığını ifade eden Akülke, şöyle konuştu:

"Temiz çevre için Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki kamp alanı, festival alanı ve şampiyonanın yapılacağı parkurda temizlik çalışmaları yürütmekteyiz. Bu çalışmalar, sosyal sorumluluk projeleri içerisinde en anlamlısı çünkü hükümlülerimizin topluma yararlı bir şekilde geri dönüşleri sağlanıyor. Onların faydalı birer birey olması yolunda önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

Akülke, proje için Adalet ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da teşekkür etti.

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Afyonkarahisar Çevre temizliği denetimli serbestlik Hükümlü

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