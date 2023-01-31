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  4. Dengesini kaybeden işçi inşaatın 3. katından ağabeyinin üzerine düştü!

Dengesini kaybeden işçi inşaatın 3. katından ağabeyinin üzerine düştü!

31.01.2023 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden site inşaatının 3'üncü katında çalışırken dengesini kaybeden işçi, metrelerce yükseklikten zemin katta çalışan ağabeyinin üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan iki kardeşin vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Dengesini kaybeden işçi inşaatın 3. katından ağabeyinin üzerine düştü!

Bursa'daki olay saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden inşaatın 3'üncü katında çalışan Ferhat C., dengesini kaybetti.

3. KATTAN DÜŞTÜ

Ferhat C., inşaatın 3'üncü katından zemin katta çalışan ağabeyi Yusuf C.'nin üzerine düştü. Kaza sonucu iki kardeş yaralandı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki kardeş, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Ağabey ve kardeşinin vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Bursa İnşaat düşme

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