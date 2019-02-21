HABER

Deniz Baykal, TBMM'de yemin etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 15:38 | Son Güncelleme

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekili yemini etti.

Deniz Baykal, TBMM'de yemin etti

Besti KARALAR-Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)- CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekili yemini etti.
Levent Gök Başkanlığı'nda toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, 24 Haziran seçimleri sonrası yemin edemeyen Deniz Baykal da milletvekili yemini için geldi. Ambulansla aylar sonra yemin için meclise gelen Deniz Baykal'a eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal, oğlu Ataç Baykal ve çok sayıda CHP'li eski ve yeni milletvekili eşlik etti.
GENEL KURUL AYAKTA ALKIŞLADI
TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Bugün özel bir gün. Türk siyasetinin duayeni, TBMM'nin geçici başkanlarından değerli devlet adamı, değerli büyüğüm Sayın Deniz Baykal'ı, bugün, uzun bir aradan sonra TBMM'de görmekten büyük bir mutluluk diliyorum. Aramız hoş geldiniz" dedi. Daha sonra Baykal, yemin etmek için kürsüye görevlilerin yardımıyla geldi. Bu esnada Baykal'ı tüm milletvekilleri ayakta alkışladı. Kürsüde millletvekili yemini eden Baykal, yeminin ardından tekrar görevliler tarafından yerine getirildi.
EŞİ VE KIZI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Baykal yemin ederken izleyici locasında oturan eşi ve kızı gözyaşlarını tutamadı. Baykal'ın milletvekili yeminini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de izledi. Baykal’ı Meclis'ten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Partili Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop ve diğer CHP vekiller uğurladı.
FOTOĞRAFLI

Deniz Baykal, TBMM'de yemin ettiDeniz Baykal, TBMM'de yemin ettiDeniz Baykal, TBMM'de yemin ettiDeniz Baykal, TBMM'de yemin etti

Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...
Adaylığı çekilen CHP’li Suat Nezir’den partisine zehir zemberek açıklamaAdaylığı çekilen CHP’li Suat Nezir’den partisine zehir zemberek açıklama
Bakan Albayrak: Söz verdik, KDV iade düzenlemimizi hayata geçirdikBakan Albayrak: Söz verdik, KDV iade düzenlemimizi hayata geçirdik

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Diğer Haberler
Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.