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  4. Deniz göründü! Tekirdağ kıyılarında müsilaj etkisini yitirdi

Deniz göründü! Tekirdağ kıyılarında müsilaj etkisini yitirdi

09.06.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da kıyıdaki biriktiği alandan temizleme çalışmalarıyla arındırılan müsilaj (deniz salyası) rüzgarın da etkisiyle daha çok açıklarda görülüyor.

Deniz göründü! Tekirdağ kıyılarında müsilaj etkisini yitirdi

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajla mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında Tekirdağ'da da başlatılan temizleme çalışmaları ve rüzgarın etkisi ile salyanın etkisi kıyıda kalmadı.

Müsilajın etkisi daha çok açıklarda görülüyor. Deniz dibinde de müsilaj tabakası olduğu belirtiliyor.

Yetkililer kıyıda yürütülen çalışmalara ara verildiğini ancak deniz salyasının yeniden etkili olması halinde temizleme çalışmalarının yeniden başlatılacağını belirtti.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ deniz salyası

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