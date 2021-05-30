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  4. Deniz kıyısında kıyafetleri bulunan yaşlı adamın 5 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Deniz kıyısında kıyafetleri bulunan yaşlı adamın 5 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

30.05.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde denize kıyısına gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Bayram Kirpi'nin (84), 5 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Deniz kıyısında kıyafetleri bulunan yaşlı adamın 5 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde yalnız yaşayan Bayram Kirpi, 26 Mayıs günü öğle saatlerinde denize kıyısına gitmek üzere evden ayrıldı.

KIYAFETLERİ VE MOTOSİKLETİ BULUNMUŞTU

Evine dönmemesi üzerine komşularının ihbarıyla bölgeye gelen ve sahilde arama yapan polis ekipleri, Kirpi'ye ait motosikleti ve kıyafetlerini buldu. Ancak Kirpi'ye ulaşılamadı. Bunun üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bilgi verildi.

CANSIZ BEDENİ 5 GÜN SONRA BULUNDU

Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri havadan, diğer ekipler ise denizde ve karada Kirpi'yi aradı. Bayram Kirpi'nin cansız bedeni, 5 gün sonra Edremit'in Avcılar sahilinde bulundu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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