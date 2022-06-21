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Deniz otobüsünde koltuk kavgası! Sinir krizi geçirdi, sefer yarıda kaldı

21.06.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Marmara ilçesi açıklarında, Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan deniz otobüsü, yolcular arasındaki koltuk tartışması nedeniyle kalkıştan bir süre sonra geri döndü. Koltuğuna başka birinin oturduğunu iddia eden Berna T., koltuk tartışmasında sinir krizi geçirdi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Deniz otobüsünde koltuk kavgası! Sinir krizi geçirdi, sefer yarıda kaldı

Şaşkına çeviren olay, hafta sonu Marmara ilçesinde meydana geldi. Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan, İDO’ya bağlı 'Salih Reis-4' isimli deniz otobüsünde Berna T. isimli yolcu, koltuk tartışmasında sinir krizi geçirdi. Bunun üzerine deniz otobüsü, kalkıştan kısa süre sonra iskeleye geri döndü.

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Koltuğuna başka birinin oturduğunu iddia eden Berna T., İDO görevlilerine zor anlar yaşattı. İhbarla gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve polis, olaya müdahale ederken, deniz otobüsünün kalkmamasına ise diğer yolcular tepki gösterdi.

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Berna T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, deniz otobüsü de 2 saat gecikmeyle hareket etti. Yaşananlar, yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

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Öte yandan Berna T.'nin, kara yoluyla Erdek üzerinden İstanbul’a gönderildiği belirtildi.

(DHA)

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