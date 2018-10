"Deniz rençperleri"nin ömrü su altında geçiyor

Balık çiftliğine ilk daldığında biraz tedirgin olduğunu ifade eden Adıyaman, zamanla bunu atlattığını aktardı.

- "Balıklara bebek gibi bakıyoruz"

Metin Kaygısız ise 10 yıldır denizin metrelerce altında ekmek parası için çalıştığını ifade etti.

Mesleğinin dışarıdan ilginç gözüktüğünü, yeni tanıştığı kişilerin değişik sorularıyla karşılaştığına dikkati çeken Kaygısız, "Av sezonunda sadece gündüz değil gece de dalış yapmak zorunda kalıyoruz. İşimiz canlı balıklar olduğu için özel bir ilgi istiyor. Balıklara bebek gibi bakıyoruz. İçinde deniz sevgisi olmadan yapılacak bir iş değil." ifadelerini kullandı.

Balık çiftliğinde çalışan su ürünleri mühendisi Semih Koca da sektörde tecrübeli dalgıç açığı olduğuna değindi.

Avcılık dönemi yılın 3 ayını denizde geçirdiklerini belirten Koca, "Çeşitli dönemlerde dalgıç ihtiyacımız artıyor. Ancak her zaman istediğimiz gibi dalgıçları bulamıyoruz. Her dalgıç bu işi yapamaz. Dalgıçların her işten biraz anlaması gerekiyor. Dalgıç maaşları 3 bin 500 liradan başlar 5 bine kadar çıkar. Bu, tamamen tecrübeyle alakalı bir durum." diye konuştu.