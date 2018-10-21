"Deniz rençperleri"nin ömrü su altında geçiyor

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Balık çiftliklerinde çalışan dalgıçlar, yaz kış mesailerini denizin altında sürdürüyor.

Dalgıçlık daha çok spor veya hobi amaçlı yapılan bir aktivite olarak bilinse de bazı kişiler için bu iş "ekmek kapısı" demek.

Türkiye'de özellikle son 10 yılda sayıları oldukça artan balık çiftliklerinde dalgıçların önemi çok büyük.

Zor şartlarda görevlerini yapan dalgıçların mesleğe adım atmaları ilgili kurumlardan alacakları ve yaklaşık bir yıl devam eden eğitimle başlıyor. Herhangi bir kurum veya sektörde çalışabilmek için yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olmak şart.

Balık çiftliklerin vazgeçilmezi olan dalgıçlar, "deniz rençperleri" olarak da adlandırılıyor.

Sabah erken saatlerde evlerinden çıkıp çalıştıkları balık çiftliğinin bulunduğu İzmir'in Karaburun ilçesine gelen dalgıçlar, kahvaltı sonrası denize açılmak için hazırlıklara başlıyor. Özel kıyafetlerini giyen, tüplerini ve dalış takımlarını son kez kontrol eden balık adamlar, ardından ekipler halinde suya giriyor.