Deniz salyası tehlike saçmaya devam ediyor! "Marmara Denizi ölürse Karadeniz de ölür"

İklim Değişikliği ve Politika Araştırma Derneği üyesi Gülşah Deniz Atalar, TBMM İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu'nda yaptığı sunumda Türkiye'nin, denizlerle ilgili gerçekleştirilecek çevre yönetimlerinde, bilimsel ve politik gelişmelerde birinci derecede söz sahibi olması gerektiğini söyledi. Atalar, bilim insanlarının Marmara Denizi’ni su canlıları için kuluçkalık, çevre denizler için biyolojik koridor ve genetik materyal havuzu olarak nitelendirildiğini söyledi. Atalar, "Şu anda Marmara böyle nitelendirilebilir mi müsilaj sebebiyle onu bilemiyoruz, bunun için bir bilimsel çalışma yapılması lazım. Ama ne yazık ki kuzeyde Karadeniz kapalı bir deniz olmasından dolayı dünyanın en büyük oksijensiz su kütlesi. Alttan Akdeniz suyu geliyor, canlı bir su; ama yukarıdan Karadeniz suyu geliyor ve bu oksijensiz bir su kütlesi" diye konuştu.

Atalar, Karadeniz'in kirlenmesinin canlı türlerini yok ederek, ekolojik sistemi ve Türkiye deniz ekonomisini de zarara uğratacak bir durum olacağına dikkat çekerek, "Türkiye açısından bu denizlerin korunması için mutlaka kara kökenli kirlenmenin engellenmesi gerekiyor. Kara kökenli kirlenmeyi engellemek için çöp ithalatıyla, atıkların yönetimiyle ilgili mutlaka çalışma yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda çok sayıda Akdeniz kökenli tür de boğaz yoluyla Karadeniz’e geliyor. Marmara Denizi alt akıntı yoluyla Karadeniz’e oksijen taşıyor; ama şu anda bu müsilaj nedeniyle belki de biz Karadeniz'e de oksijen taşıyamadığımız için Karadeniz'in de o kapalı ve oksijensiz su kütlesinin de ne yazık ki oksijensiz kalmasına ve Türkiye'nin balıkçılığının, balık ekonomisinin yüzde 60’ının gerçekleştiği denizin ölmesine sebebiyet verecek bir durum olacak. Çünkü Marmara Denizi ölürse peşinden Karadeniz de ölür. Kıyı ve deniz kaynaklarının kullanımı denizlerdeki biyolojik çeşitliliği azaltacak nitelikte ne yazık ki" ifadelerini kullandı.