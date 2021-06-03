HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Deniz salyası tehlike saçmaya devam ediyor! "Marmara Denizi ölürse Karadeniz de ölür"

Deniz salyası tehlike saçmaya devam ediyor! "Marmara Denizi ölürse Karadeniz de ölür"

03.06.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İklim Değişikliği ve Politika Araştırma Derneği üyesi Gülşah Deniz Atalar, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun Karadeniz'i de etkileyebileceğini söyledi. Atalar, "Marmara Denizi alt akıntı yoluyla Karadeniz'e oksijen taşıyor; ama şu anda bu müsilaj nedeniyle belki de biz Karadeniz'e de oksijen taşıyamadığımız için balıkçılığın, balık ekonomisinin yüzde 60'ının gerçekleştiği denizin ölmesine sebebiyet verecek bir durum olacak. Çünkü Marmara ölürse peşinden Karadeniz de ölür" dedi.

Deniz salyası tehlike saçmaya devam ediyor! "Marmara Denizi ölürse Karadeniz de ölür"

İklim Değişikliği ve Politika Araştırma Derneği üyesi Gülşah Deniz Atalar, TBMM İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu'nda yaptığı sunumda Türkiye'nin, denizlerle ilgili gerçekleştirilecek çevre yönetimlerinde, bilimsel ve politik gelişmelerde birinci derecede söz sahibi olması gerektiğini söyledi. Atalar, bilim insanlarının Marmara Denizi’ni su canlıları için kuluçkalık, çevre denizler için biyolojik koridor ve genetik materyal havuzu olarak nitelendirildiğini söyledi. Atalar, "Şu anda Marmara böyle nitelendirilebilir mi müsilaj sebebiyle onu bilemiyoruz, bunun için bir bilimsel çalışma yapılması lazım. Ama ne yazık ki kuzeyde Karadeniz kapalı bir deniz olmasından dolayı dünyanın en büyük oksijensiz su kütlesi. Alttan Akdeniz suyu geliyor, canlı bir su; ama yukarıdan Karadeniz suyu geliyor ve bu oksijensiz bir su kütlesi" diye konuştu.

Atalar, Karadeniz'in kirlenmesinin canlı türlerini yok ederek, ekolojik sistemi ve Türkiye deniz ekonomisini de zarara uğratacak bir durum olacağına dikkat çekerek, "Türkiye açısından bu denizlerin korunması için mutlaka kara kökenli kirlenmenin engellenmesi gerekiyor. Kara kökenli kirlenmeyi engellemek için çöp ithalatıyla, atıkların yönetimiyle ilgili mutlaka çalışma yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda çok sayıda Akdeniz kökenli tür de boğaz yoluyla Karadeniz’e geliyor. Marmara Denizi alt akıntı yoluyla Karadeniz’e oksijen taşıyor; ama şu anda bu müsilaj nedeniyle belki de biz Karadeniz'e de oksijen taşıyamadığımız için Karadeniz'in de o kapalı ve oksijensiz su kütlesinin de ne yazık ki oksijensiz kalmasına ve Türkiye'nin balıkçılığının, balık ekonomisinin yüzde 60’ının gerçekleştiği denizin ölmesine sebebiyet verecek bir durum olacak. Çünkü Marmara Denizi ölürse peşinden Karadeniz de ölür. Kıyı ve deniz kaynaklarının kullanımı denizlerdeki biyolojik çeşitliliği azaltacak nitelikte ne yazık ki" ifadelerini kullandı.

68126e216723a5b2ce8447b60e3b15de

"BÜTÜNLEŞİK KIYI YÖNETİMİ PLANLAMASI YAPILMALI"

Atalar, aşırı betonlaşma, özellikle kıyılara yaklaşık betonlaşma, atıkların da düzgün deşarjlarının ve arıtmalarının yeterli şekilde yapılmaması nedeniyle Türkiye denizlerindeki biyolojik çeşitliliğinin azaldığını kaydetti. Türkiye'nin ilgili bakanlıklarca hazırlanacak Türkiye denizlerindeki nesli azalan türler konusunda ayrıntılı bir çalışma yapmaya ihtiyacı olduğunu bildiren Atalar, "Çünkü bu konuyla ilgili bazı çalışmalar var; ama Türkiye'deki tüm denizler için ve tüm canlılar için, tüm ekosistem için yapılmış bir çalışma yok. Mutlaka bütünleşik kıyı yönetimi planlaması yapılması gerekiyor. İklim değişikliği en fazla kıyıları etkilemekte, bu durum resiflerin ölmesine ve ekosistemde büyük boşluklara yol açarak hem biyoçeşitliliğin hem de karbondioksit emiliminin azalmasına yol açmaktadır. Akdeniz havzası iklim değişikliğinden en çok etkilenecek alanlardan biridir. Türkiye bir an önce kıyılarda mercan ve resiflerin korunması ve yat trafiğiyle demir atmayı kontrol etmeli, yok olan resiflerin insan eliyle ekosistem restorasyonu şeklinde yeniden oluşturulması için çalışmalara başlaması gerekiyor" dedi.

"MÜSİLAJIN BİR SÜRÜ SEBEBİ VAR"

Atalar, Türkiye denizlerinde karasal ve evsel atık kirlenmesi sorunu yaşandığını da ifade ederek, "Şu an Marmara Denizi’nde yaşadığımız müsilaj sorunu tabii ki sadece karasal ve evsel atıktan değil, bir sürü sebebi var, bunu sadece bir sebebe bağlamamız mümkün değil. Normalde bahar geçişlerinde görülen müsilajın şu anda neden bu kadar yoğun bir şekilde ve bu kadar uzun zamandır denizlerimizde olduğunu geniş bir araştırmayla ve birden çok paydaşla konuşmamız gerekiyor. Çünkü hem uluslararası suların birleştiği bir yer orası; aynı zamanda Marmara Denizi’nin sıcaklığı ne yazık ki hem atıklardan kaynaklı hem de küresel ısınmadan kaynaklı, Akdeniz ve Karadeniz’e göre daha yüksek. O nedenle de hem türler azalıyor hem de müsilaj da bu şekilde bizi üzerinde çalıştay yapmamızı ve yeniden stratejik bir eylem planı çıkarmamızı gerektirecek kadar fazlalaşmış hâle geldi. Aynı zamanda Karadeniz’de de diğer denizlerimizde de plastik kirlenmenin de etkisiyle ve diğer besin maddelerinin de etkisiyle ağır metal sorunu söz konusu. Deniz sularımızda ağır metal arttığında, biz o balıkları yediğimizde ağır metalleri vücudumuzu almış oluyoruz ve halk sağlığı problemi yine otoimmun hastalıkların başlaması vücuda ağır metal girmesiyle beraber oluyor" diye kaydetti.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Deniz salyası hamlesi! İzmit Körfezi’ne dökülen derelerde bariyerli önlemDeniz salyası hamlesi! İzmit Körfezi’ne dökülen derelerde bariyerli önlem
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
deniz salyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Binlerce araç giriş yapmıştı! Sevindiren haber geldi

Binlerce araç giriş yapmıştı! Sevindiren haber geldi

Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.