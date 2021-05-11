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Deniz salyasını poyraz yok etti!

11.05.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört ay boyunca etkili olan salya kabusu, Marmara Denizi'ndeki poyraz nedeniyle dağıldı. Deniz yüzeyine çıkan salyalar, kısa sürede ortadan kayboldu.

Deniz salyasını poyraz yok etti!

Marmara Denizinin dibinde 4 aydır etkili olan salya, balıkçıların korkulu rüyası haline gelmişti. Salyaların artarak yoğunlaşması sonucu Marmara Denizi bir süre kahverengi tonları ile kaplandı. Denizde etkili olan poyraz sonucu endişelendiren görüntülere neden ola salyalar 2 gün içerisinde dağılarak ortadan kayboldu. Salyaların dağılması ile balıkçılar, denizin dibindeki salyalarında dağılmasından umut ediyor.

"BİZİ ASIL ETKİLEYEN DENİZİN DİBİNDEKİ OLDU"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz, denizde etkili olan salyaların poyrazın etkisiyle temizlenmesiyle alakalı yaptığı açıklamada, “Salyaları 3-4 gün önce liman içerisinde sizde gördünüz. O Şimdi havanın esmesiyle limandan çıktı gitti. Denizinde dibinde etkili olan bir salya bizi asıl etkileyen oydu. İnşallah onunda gitmiş olacağını temenni ediyoruz. Gitmediyse tekrar aynı şeyler devam edecek. Bu limandan temizlenen salyalar biz tahmin ediyoruz ki sıcaklar ölüp su yüzeyine çıkanlar. Camlı olanları daha suyun altında duruyor. İnşallah bu poyrazın esmesiyle tamamen temizlenip gider. Denize çıkıp artık göreceğiz” dedi.

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İHA

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