Deniz tuzu ve güneş cildinizi, saçınızı yıpratmasın! İşte en iyi cilt ve saç bakım ürünleri

Deniz tuzunun cilt ve saçlardaki olumsuz etkilerinden kaçmak isteyenler, buraya kulak verin! Şampuandan saç maskesine, nemlendiriciden vücut losyonuna kadar "Tam da bu!" dedirtecek birbirinden kaliteli ve etkili ürünü bir araya getirdik. Şimdi tatildeyken saçlarınıza ve cildinize iyi gelecek o ürünlere göz atma vakti! İşte deniz ve güneş sonrasında kullanabileceğiniz o ürünler!

1. Deniz sonrası bakımın uzmanı: Kerastase Soleil Güneş Sonrası Şampuan

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Deniz tuzu ve güneş ışınlarının yıpratıcı etkisine "Dur!" demek isteyenler, Kerastase Soleil Güneş Sonrası Şampuan tam size göre! Zarar görmüş saçların onarımına odaklanan bu ürün aynı zamanda saçınızın daha yumuşak olmasını sağlar. Hindistan cevizinin kokusuyla çevrili bu şampuanı seçerek yumuşak ve parlak saçların baş döndürücü etkisini doyasıya hissetmeye hazır mısınız?

2. Doğadan gelen bakım: Herbal Essences Sülfatsız Saç Bakım Kremi Güçlü Aloe + Mango

Deniz ve güneş etkisiyle nemini kaybetmiş saçların çözümü doğadan esinlenilmiş Herbal Essences Sülfatsız Saç Bakım Kremi Güçlü Aloe + Mango'dan geçer. %96 doğal kökenli içeriğe sahip bu ürün, işlem görmüş boyalı saçların rengini korumaya destek olur. Aloe bitkisinin nemlendirici etkisini saç uçlarınıza kadar hissedebilirsiniz. Saçlarınızın nem dengesine ve rengine destek bu ürün ile deniz sonrası bakımınızı yapabilirsiniz.

3. UV filtreli güneş koruması: Urban Care Monoı & Ylang Ylang Yoğun Onarıcı Saç Maskesi

Güneş sonrası koruyucu ve UV filtresi içeren bir bakım ürünü arıyorsanız Urban Care Monoı & Ylang Ylang Yoğun Onarıcı Saç Maskesi tam da aradığınız ürün olabilir! Deniz ve güneş ikilisine karşı etkili bir savunma için saç maskenizi duş öncesi kuru saça uygulayıp beş dakika bekleterek kolaylıkla durulayabilirsiniz. İçerisinde paraben bulunmayan bu ürünle kolay taranan, nemli ve güçlü saçlara sahip olabilirsiniz.

4. Tuzdan matlaşan saçların canlandırıcısı: John Frieda Detoks Etkili Onarıcı ve Besleyici Bakım Maskesi

John Frieda Detoks Etkili Onarıcı ve Besleyici Bakım Maskesi ile deniz tuzu, kum ve güneş gibi faktörlerle mat görünüm kazanan saçlarınızın imdadına yetişin! Yalnızca birkaç dakikanızı ayırarak maskenin saçlarınızdaki mucizesine şahit olabilirsiniz. Gün içinde donuklaşan saçlarınızın ihtiyaç duyduğu bakımı, formülünde yeşil çay ve avokado bulunan bu mükemmel ürün ile sağlayabilirsiniz.

5. Saçlarınız ve cildiniz neme doysun diye: Wella Sp Sun Uv Sprey - Güneş Sonrası Nemlendirici Bakım Spreyi

Tuzlu sudan kurumuş bir cilt sizi mutsuz ediyorsa aradığınız mutluluk Wella Sp Sun Uv Sprey-Güneş Sonrası Nemlendirici Bakım Spreyi'nde! Denizden geldikten sonra kullanabileceğiniz ürün, saçlarınıza ihtiyacı olan bakımı yapar. Neme doymuş bir saç ve cilde aynı anda tek bir yerden ulaşmak istiyorsanız doğru üründesiniz. Deniz, havuz ve güneş sonrası kullandığınız bakım spreyi ile yumuşacık saçlar ve pürüzsüz bir cilt hayal değil!

6. Lekesiz bir cilt için: The Purest Solutions, Leke Karşıtı ve Leke Görünümü Azaltıcı Arbutin Cilt Bakım Serumu

Deniz kenarında tatilin tadını çıkarırken güneş lekelerini düşünmek istemiyorsanız The Purest Solutions, Leke Karşıtı ve Leke Görünümü Azaltıcı Arbutin Cilt Bakım Serumu'nu deneyebilirsiniz. Uygulaması son derece kolay olan bu serum, sahip olduğu UV koruyucu özelliğiyle deniz sonrası güneşin olumsuz etkilerini engelleyerek lekesiz cildi hayal olmaktan çıkarır. Ciltte leke oluşumunu engellemeyi sağlayan bu ürünün nemlendirme özelliğiyle cildinizin esnekliğini de koruyabilirsiniz.

7. Her derde deva: Bepanthol Cilt Bakım Kremi

Deniz sonrası tuzdan kurumuş cildinize kulak verin! Tuzdan ve güneşten nemini kaybetmiş bir cildin kahramanı: Bepanthol Cilt Bakım Kremi. Formülündeki ProVitamin B5 ile cilde ihtiyacı olan nemi veren ürün, cilt bariyeriniz içinde koruyucu etki oluşturur. İnce kıvamı sayesinde sürdükten çok kısa bir süre sonra cildinizde etkiyi hissedersiniz. Denizden sonra vücudunuzda pullu bir görünüm istemeyenlerdenseniz bu ürün ile cildinizi neme doyurabilirsiniz.

8. Deniz ve güneş sonrası yüzünüz ferahlasın : Garnier Nem Bombası Ferahlatıcı Kağıt Maske

Garnier Nem Bombası Ferahlatıcı Kağıt Maske ile güneş ve denizin etkisiyle nemini kaybetmiş yüzünüze canlandırıcı etki! On beş dakikada uygulayarak kurumuş yüzünüzde nemi, ferahlığı ve arınma hissini bu maske ile yaşayabilirsiniz. Ürünü kullandıktan sonra bir hafta içerisinde tuzlu su ve güneş ışınlarından yıpranmış yüzünüzde farkı hissedersiniz. Nem bombası görevi gören bu maskeyi karma ve yağlı cilt tipleri rahatlıkla tercih edebilir.

9. Güneş sonrası gerilmeyen bir cilt için: Sebamed Sun Care After Sun Güneş Sonrası Bakım Losyonu

Denizden çıktıktan sonra bile cildim bebek gibi yumuşacık kalsın diyorsanız Sebamed Sun Care After Sun Güneş Sonrası Bakım Losyonu tam size göre! Kolay emilime sahip alkol ve paraben içermeyen bu losyon pH 5.5 değeri sayesinde cildinizin doğal yapısını korur. Deniz kumu, tuz gibi faktörlerden tahrişe uğramış cildinizin rahatlığı için bu ürüne sahip olabilirsiniz.

10. Nemlendirirken sıkılaştıran: Neutrogena Hydro Boost Vücut Losyonu

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Neutrogena Hydro Boost Vücut Losyonu ile güneşin ve tuzun kuruttuğu cildi nemlendirmek artık çok kolay! Deniz sonrası tuz ve güneşten gerilmiş cildinize hak ettiği nemi kazandırmak için uygulaması kolay bu ürünü tercih edebilirsiniz. Yağsız ve yapışkan olmayan dokusu duş sonrası uygulayıp hızlı bir şekilde giyinmenize olanak tanır. Yoğun nem ve sıkılaşma desteği sunan bu losyonu denemek için acele edin!

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