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  4. Deniz Zeyrek'in ‘kurultay’ esprisi olay oldu! CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ı güldürmedi…

Deniz Zeyrek'in ‘kurultay’ esprisi olay oldu! CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ı güldürmedi…

21.06.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonuçlarının ardından CHP’de başlayan ‘değişim’ tartışmaları sürerken Faik Öztrak’ın dün katıldığı canlı yayında ilginç anlar yaşandı. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ı konuk aldıkları programda CHP ile Türk-İş’in kurultay süreçlerini kıyaslayarak kahkaha attı. O anlar kısa sürede gündem oldu…

Deniz Zeyrek'in ‘kurultay’ esprisi olay oldu! CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ı güldürmedi…

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Sözcü TV canlı yayınında Deniz Zeyrek ile Saygı Öztürk’ün sorularını yanıtladı. Asgari ücretteki ara zammın değerlendirildiği sırada Saygı Öztürk, Türk İş’teki kurultay sürecini gündeme getirerek Ergün Atalay’ın adaylığını duyurdu.

Deniz Zeyrek ise canlı yayın sırasında Türk-İş ile CHP’nin kurultay sürecini kıyaslayarak ‘Orada da siyasetteki gibi koltuğa yapışıp kalıyorlar ve delege sistemi de benzer olduğu için değiştirmek de kolay olmuyor” ifadelerini kullandı. Zeyrek’in bu ifadelerinin ardından Saygı Öztürk ile birlikte kahkaha attığı anlarda Öztrak’ın yüz ifadesi ise dikkat çekti.

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Sosyal medyada ise canlı yayındaki o anlar kısa sürede gündem oldu.

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Deniz Zeyrek Faik Öztrak CHP

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