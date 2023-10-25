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  4. Denizde ayağına bidonlar bağlı ceset bulunmuştu! Evden çıkarken... Korkunç olayın sırrı çözüldü

Denizde ayağına bidonlar bağlı ceset bulunmuştu! Evden çıkarken... Korkunç olayın sırrı çözüldü

25.10.2023 17:04 | Son Güncelleme:
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İzmir’de denizde sol ayak bileğine iki su bidonu bağlı bulunan cesedin 26 yaşındaki gence ait olduğu belirlendi. Gencin yanına aldığı bidonlarla evden çıktığı ve intihar etmek için sahile gittiği tespit edildi. Gencin su bidonlarını ayağına bağlayıp denize atlayarak intihar ettiği öğrenildi.

Denizde ayağına bidonlar bağlı ceset bulunmuştu! Evden çıkarken... Korkunç olayın sırrı çözüldü

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karataş sahilinde meydana geldi. Denizde bir kişiyi hareketsiz şekilrde görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, sol ayak bileğine 10 litrelik iki su bidonu bağlı erkek cesedini kıyıya çıkardı. Ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

EVDEN ALDIĞI BİDONLAR İLE SAHİLE GİDİP İNTİHAR ETMİŞ

Yapılan incelemede cansız bedenin Yakup Balcı’ya (26) ait olduğu belirlendi. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Balcı’nın yanına aldığı bidonlarla evden çıkıp, intihar etmek amacıyla sahile gittiği tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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İntihar İzmir bidon

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