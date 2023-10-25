HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Peş peşe dehşet saçtı! Önce eşini sonra da ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi bıçakladı

Peş peşe dehşet saçtı! Önce eşini sonra da ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi bıçakladı

25.10.2023 16:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ın Eşme ilçesinde eşi ve onunla ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi bıçakla ağır yaralayan şüpheli kaçmaya çalışırken yakalandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Peş peşe dehşet saçtı! Önce eşini sonra da ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi bıçakladı

Kan donduran olay, Uşak’ın Eşme ilçesine meydana geldi. H.B. (29) Şehit Alibey Mahallesi Lonca Caddesi üzerinde tartıştığı eşi A.B.’yi (28) bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olay yerinden kaçan H.B. daha sonra 3 Eylül Mahallesi’nde eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü H.K.’nin evine gitti. H.B. burada H.K.’yi bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbarlar üzerine olay yerlerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan A.B. ve H.K., önce Eşme Devlet Hastanesine ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

937de19c-ec79-4e5c-8ee5-d9cd3fdc83d6

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Öte yandan iki kişiyi bıçakla ağır yaraladıktan sonra olay yerinden firar eden H.B., polis ekiplerin çalışması sonucu kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (İHA)

d7bfd899-cdad-4c86-a78b-9ea608d132a6

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızılhaç duyurdu: Gazze'ye ulaştılarKızılhaç duyurdu: Gazze'ye ulaştılar
Anayasa Mahkemesi hak ihlali olduğuna hükmetmişti! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması: Meclis gereğini yerine getirecektirAnayasa Mahkemesi hak ihlali olduğuna hükmetmişti! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması: Meclis gereğini yerine getirecektir
Plakasız motosikletle tehlikeli yolculukPlakasız motosikletle tehlikeli yolculuk
Anahtar Kelimeler:
Uşak bıçaklı saldırı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Göbek deliğini bir gören bir daha baktı! Viral olan hamilelik...

Göbek deliğini bir gören bir daha baktı! Viral olan hamilelik...

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.