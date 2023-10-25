Peş peşe dehşet saçtı! Önce eşini sonra da ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi bıçakladı

Kan donduran olay, Uşak’ın Eşme ilçesine meydana geldi. H.B. (29) Şehit Alibey Mahallesi Lonca Caddesi üzerinde tartıştığı eşi A.B.’yi (28) bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olay yerinden kaçan H.B. daha sonra 3 Eylül Mahallesi’nde eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü H.K.’nin evine gitti. H.B. burada H.K.’yi bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbarlar üzerine olay yerlerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan A.B. ve H.K., önce Eşme Devlet Hastanesine ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Öte yandan iki kişiyi bıçakla ağır yaraladıktan sonra olay yerinden firar eden H.B., polis ekiplerin çalışması sonucu kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (İHA)







