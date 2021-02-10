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Denizde ceset bulundu

10.02.2021 13:34 | Son Güncelleme:
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Denizde ceset bulundu

İzmir Karşıyaka’da denizde erkek cesedi bulundu.

İzmir Karşıyaka’da denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinde kimlik bulunmayan cesetle ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay saat 12.00 sıralarında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Bostanlı İskelesi’nin 500 metre açıklarında medyana geldi. Vapurdaki yolcular, suyun üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen deniz polisi, cesedi kıyıya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 60’lı yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Savcının incelemesinin ardından cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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