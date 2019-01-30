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Denizden haç çıkarmak için buz gibi suya daldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 17:28 | Son Güncelleme

Çengelköy’de Hz.

Çengelköy’de Hz. İsa’nın doğum günü ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Aya Yorgi Kilisesi Vakfında ayin düzenlendi. Ayinin ardından Piskopos Aramisu Kassanos’un denize attığı haçı çıkarmak için yarışan 6 genç, soğuk suya rağmen haçı ilk alan olmak için mücadele etti.
Yeni yılın ilk pazar ayini için İstanbul’da yaşayan Hristiyanlar kiliselere akın etti. Çengelköy’deki Rum Ortodoks Aya Yorgi Kilisesi Vakfında düzenlenen ayine çok sayıda Hristiyan vatandaş katıldı. Yeni yılın ilk pazar günü nedeniyle ayinin ardından gençler denize atılan haçı almak için birbirleriyle yarıştı.
Piskopos Aramisu Kassanos, kilisede düzenlenen ayinin ardından Çengelköy İskelesi’ne gelerek, bir süre ayini burada sürdürdü. Ayinin bitmesinin ardından açıktaki teknede bekleyen 6 genç, Kassanos’un elindeki haçı denize atmasıyla birlikte denize atladı. Haçı ilk alan olmak için birbirleriyle yarışan gençler, soğuğa karşı da mücadele etti. Haçı alan Mişel Şahbaz oldu. Arkadaşlarının gerisinde kalan Aleks Kara, Daniel Kara, Mişel Keseroğlu, Beşir Keseroğlu ve Stelios Orduluoğlu, kazanan arkadaşlarını tebrik etti. Gençler, yeni yılın ilk pazarı nedeniyle düzenlenen bu törenin gençler için fedakarlık anlamı taşıdığını söylediler.
Haçı ilk alan genç olan Mişel Şahbaz, “Çok üşüyorum ama çok gururluyum. Aynı zamanda çok heyecanlıyım. İlk defa katılıyorum. Çok hoş bir duygu. Arkadaşlarımı da tebrik ediyorum” diye konuştu.
Törenin ardından yarışmaya katılan 6 gence altın haç hediye edildi. Tören sırasında deniz polisi ve emniyet birimleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

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