Denizden laptop, fotoğraf makinesi ve pos cihazı çıktı

ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, aralarında dalgıçların da bulunduğu 26 kişilik ekip, Karataş ve Yumurtalık sahilleri ile limanlarında temizlik yaptı. Denizden çıkan atıklar arasında laptop, pos cihazı ve fotoğraf makinesinin de olduğu görüldü. Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Denizcilik ve İç Su Hizmetler Şube Müdürlüğü çalışanları, kentin Doğu Akdeniz’deki iki ilçesi Karataş ve Yumurtalık sahillerinde temizlik ve düzenleme yaptı. Kum içinde insanlara zarar verebilecek, başta kırık cam olmak üzere, her türlü yabancı materyali temizlendi. Kış boyunca sertleşen kum yumuşatılıp, düzenlendi. Her iki limandan da temizlik yapıldı. Dalgıçlar, denizden iki kamyon dolusu atık çıkardı. Atıklar arasında lastik ve şişelerin yanı sıra buzdolabı kapısı, laptop, cep telefonları, pos cihazları ve fotoğraf makinesi ve balıkçı ağı gibi malzemelerin de olduğu görüldü. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karataş ve Yumurtalık’ta temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, yaz sezonunun turizm adına daha hareketli ve verimli geçmesi için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın doğal varlıklarının korunması, atmosferin, suyun ve toprağın temiz kalması için çaba gösterdiklerini kaydederek, atıkların denize, limana gelişigüzel atılmasının tahrip edici sonuçları olabileceğini belirterek, vatandaşları daha özenli hareket etmeye çağırdı.

