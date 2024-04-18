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  4. Denizden toplayıp bu hale getiriyor! Hobi olarak başladı 'Talep artınca satışa başladık' O ürünü ise ücretsiz yapıyor

Denizden toplayıp bu hale getiriyor! Hobi olarak başladı 'Talep artınca satışa başladık' O ürünü ise ücretsiz yapıyor

18.04.2024 16:26
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Ordu’da yaşayan Ali Kocatepe, denizden topladığı atık ağaçlar ile ahşap ürünler üretiyor. Bu işe ilk olarak hobi amaçlı başladığını söyleyen Kocatepe, talep artınca satışa başladığını söyledi. Kendisini için hem hobi hem de ek gelir kaynağı olduğunu belirten Kocatepe, "Maddi açıdan çok getirisi yok ama ilerleyen zamanlarda belki olabilir" dedi. Kocatepe, "Hayvan sever dostlarımız için ücretsiz tasmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Denizden toplayıp bu hale getiriyor! Hobi olarak başladı 'Talep artınca satışa başladık' O ürünü ise ücretsiz yapıyor

Fatsa ilçesinde yaşayan Kocatepe, hobi üzerine denizin geri verdiği ağaçları toplayarak ahşap ürünler yapmaya başladı. Sahilden topladığı ağaçlar ile abajur lamba, ayna ve dekoratif ürünler üreten Kocatepe, el emeği ürünlerinin insanlar tarafından da ilgi gördüğünü belirtiyor.

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İnsanların talep gösterince bu sektör üzerine iş yeri açtığını, ağaç ürünler ve ahşap kokusunu seven insanların bu ürünleri tercih ettiğini kaydeden Kocatepe, “Yaklaşık 1 aydır bu iş ile uğraşıyorum. Biz bir dostumuza hediye olsun diye deniz minarelerinden rüzgargülü yapmakla başladım. Sonrasında baktım ki güzel işler ortaya çıkıyor. Sel suları ile akarsuların denize getirdiği ve tekrar kullanılmayacak ağaçları toplayarak, kendimize bu şekilde güzel ürünler yapmaya başladık. İlk etapta kendimiz için ürettik, sonrasında isteyen çok olunca bunun üzerine çalışmaya karar verdik. Sonrasında talep daha fazla artınca biz bu ağaçları nasıl daha fazla değerlendirebiliriz? Diye düşündük ve kendimize bir internet sayfası kurduk, buradan satışa başladık” diye konuştu.

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“BU BENİM HOBİ ALANIM”

Bu işin kendisi için hem hobi, hem de ek gelir kaynağı olduğunu kaydeden Kocatepe, “Maddi açıdan çok getirisi yok ama ilerleyen zamanlarda belki olabilir. Yaptığımız ürünlere gelecek olursak genelde aydınlatma ürününe çalışıyoruz. Ayna isteyenler çok oluyor. Abajur, lamba için özel elde örme sepetlerimiz var. Aynaları kendimiz yapıyoruz." dedi.

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"ÜCRETSİZ TASMALAR YAPIYORUZ"

Kocatepe "Hayvan sever dostlarımız için yine ücretsiz tasmalar yapıyoruz. Ama genel olarak baktığımız zaman aynaları aydınlatma ve özel istek üzerine çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi. (İHA)

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d81b4a66-e31e-458a-9bec-3a1f0fb68b53Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deniz ahşap
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