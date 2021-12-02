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Denize atılan çöpler, lodosla birlikte kıyıya vurdu

02.12.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da 3 gündür etkili olan lodos sonrası, denize atılan ve dibe çökmesi nedeniyle görülmeyen çöpler, deniz yüzeyine çıkarak Caddebostan Sahili’nde kıyıya vurdu.

Denize atılan çöpler, lodosla birlikte kıyıya vurdu

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos etkisini azaltmaya başladı. Kadıköy Caddebostan Sahili’nde ise dalgalar metrelerce yükseğe ulaştı. 3 gün boyunca etkili olan olumsuz hava koşullarıyla birlikte denizde oluşan dalgalar sonrası su altında biriken atıklar kıyıya vurdu. Denizden çıkan atıklar arasında pet şişeden cakmağa, tahtadan ayakkabıya kadar bir çok atık olduğu görüldü.

"BUNLAR RESMEN ÇÖP"

Sahildeki manzarayı gören İbrahim Özdemir, "Bu yaptığımız çevreye haksızlık. Bunlar resmen çöp. Bunların yeri deniz değil. Önüne gelen her şeyi denize atmışlar. Çevreye zarardan ziyade deniz canlıları için de olumsuz bir durum" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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