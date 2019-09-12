Denize düşerek ölen yamaç paraşütü pilotu toprağa verildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde tandem uçuşu sırasında paraşütle bağlantısının kopması nedeniyle 500 metreden denize düşerek yaşamını yitiren yamaç paraşütü pilotu Ali Es (46) memleketi Burdur'da toprağa verildi.

Fethiye Babadağ'dan dün Rus uyruklu Mikhail Malyshev ile tandem (ikili) uçuşu yapan Ali Es'in paraşütünün ipleri bilinmeyen bir nedenle koptu. Ali Es bunun üzerine ana paraşütü atarak yedek paraşütü açtı. Ancak bu sırada Es'i taşıyan bağlantılar da koptu. Ali Es yaklaşık 500 metre yükseklikten denize düşerek yaşamını yitirdi. Yedek paraşüte bağlı olan Rus yolcu ise denize indi.

Yamaç paraşütü pilotu Ali Es'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Burdur'a getirildi. Ali Es için bugün ikindi vakti Burdur Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ali Es'in eşi Heves, oğlu Kuzey, yakınlarıyla Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve vatandaşlar katıldı. Ali Es'in cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşları arasında kent mezarlığında toprağa verildi.

