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Denize inmek isterken kayalıklarda mahsur kalan Ukraynalı turist 6 saatte kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 15:31 | Son Güncelleme

Antalya'da sarp kayalık bölgeden denize inmeye çalışan Ukraynalı Vitaly Muronoviç (30), yaklaşık 40 metre indikten sonra mahsur kaldı. Jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kurtarmak için seferber olduğu Vitaly Muronoviç, 6 saatlik uğraş sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Denize inmek isterken kayalıklarda mahsur kalan Ukraynalı turist 6 saatte kurtarıldı

Olay, saat 09.00 sıralarında Antalya- Kemer karayolunun Akyarlar Tüneli mevkisinde meydana geldi. Antalya'ya tatile gelen Ukrayna vatandaşı Vitaly Muronoviç, bir erkek arkadaşıyla kayalık bölgeden denize inmek istedi. Sarp kayalık alandan yaklaşık 40 metre inen iki arkadaştan Vitaly Muronoviç, burada mahsur kaldı. Kendisinden daha geride ve karayoluna yakın bölgede bulunan arkadaşı yukarı çıkarak, jandarmadan yardım istedi. İhbar sonrası bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler Vitaly Muronoviç'i kurtarmak için çalışma başlattı. Aşağıya sarkıtılan halatla 3 itfaiye eri Vitaly Muronoviç'in yanına inmek için harekete geçti. Arkadaşı ise başka bir noktadan sahile inerek, ekiplere Vitaly Muronoviç'in bulunduğu yeri tarif etmeye çalıştı.

DRON İLE SU İSTEDİ

Vitaly Muronoviç'i kurtarma çalışmaları sırasında ekipler, olayı görüntüleyen gazetecilerin kullandığı dron cihazından da yardım aldı. Vitaly Muronoviç, dron aracılığıyla ekiplere çok susadığını ve su istediğini iletti. Kurtarma ekibinden bir itfaiye eri halat yardımıyla inerek Vitaly Muronoviç'e su götürdü. Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından Vitaly Muronoviç, halatlar yardımıyla yukarı çekildi. Vitaly Muronoviç sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

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İTFAİYE ERİ FENALAŞTI

Öte yandan, halatla aşağı indikleri sırada itfaiye erlerinden biri sıcaktan fenalık geçirip, bulunduğu yerde kaldı. Yanındaki arkadaşının su içirip, kendine getirmeye çalıştığı itfaiye eri karayolu kenarında bekleyen diğer ekipler tarafından halatla yukarı çekildi. Burada müdahale edilen itfaiye eri daha sonra çalışmalarına devam etti.

(DHA)

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