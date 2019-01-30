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Denize sızan yakıt tamamen temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 06:18 | Son Güncelleme

Muğla’nın Datça ilçesinde, okulun delinen yakıt borusundan sızarak denize ulaştıktan sonra geniş bir alana yayılan fuel oil tamamen temizlendi.Datça’nın İskele Mahallesi’nde bulunan Şehit Ersoy Yorulmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin kaloriferine iletimi sağlayan demir boruda önceki gece meydana gelen delinme sonucu 4 ton yakıt karayolu ve kanalizasyona sızmış, yakıtın bir bölümü ise denize ulaşmıştı.

Muğla’nın Datça ilçesinde, okulun delinen yakıt borusundan sızarak denize ulaştıktan sonra geniş bir alana yayılan fuel oil tamamen temizlendi.
Datça’nın İskele Mahallesi’nde bulunan Şehit Ersoy Yorulmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin kaloriferine iletimi sağlayan demir boruda önceki gece meydana gelen delinme sonucu 4 ton yakıt karayolu ve kanalizasyona sızmış, yakıtın bir bölümü ise denize ulaşmıştı. Datça Belediyesi ekipleri, toprak ve talaşla sızıntının üzerini kapatarak fuel oilin denize daha fazla sızmasını önlemişti. İlçede dün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte kum ve talaşla üzeri örtülen fuel oil, çözülerek yağmur suyu drenaj hattından ilerleyerek denize ulaşması sonucu sızıntı geniş bir alana yayılmıştı.
Denize ulaşan ve geniş bir bölgeye dağılan yakıtın daha büyük bir alanı etkilememesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıyı ve Çevre İşletmeleri Şube Müdürlüğü ile Datça Belediyesi tarafından Kumluk Plajı’na 100 metrelik sızıntı bariyeri çekildi. Bariyer ile yağmur suyu kanalından gelen fuel oilin bu bölgede toplanarak yayılmasının önüne geçildi ve ardından pompa yardımıyla çekilerek deniz atıktan tamamen temizlendi.
Datça’da tedirginliğe neden olan yakıt atığının temizlenmesiyle çevre sakinleri rahat bir nefes aldı. Yakıt sızıntısının önlenmesi için belediye ekiplerinin drenaj hattının denize ulaştığı noktada açtığı çukurda kalan az miktardaki fuel oilin ise kısa süre içerisinde bölgeden uzaklaştırılacağı belirtildi.

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