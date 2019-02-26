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Denizi olmayan kente halk plajı yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 22:15 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan: - "Denizli'de yeni dönemde hayata geçireceğimiz halk plajından şehir stadyumuna, millet bahçesinden yeni sanayi sitesine kadar 258 projenin her biri şehrin geleceğine damga vuracak"

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, yeni dönemde hayata geçirecekleri halk plajından şehir stadyumuna, millet bahçesinden yeni sanayi sitesine kadar 258 projenin, şehrin geleceğine damga vuracağını söyledi.

Zolan, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, yeni dönemde gerçekleştirecekleri 258 projeyi, "Sen Ben Yok Önce Denizli" sloganıyla tanıttı.

Denizli'nin şehirler arası telefon kodu olan 258'den esinlenilen projelerin tanıtım toplantısında konuşan Zolan, "Yaparsa kim yapar, Osman Zolan yapar" tezahüratlarına "Yaparsak birlikte yaparız, ele ele kola kola. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ne ihtiyaç varsa birlikte yaparız." diye karşılık verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin, 2004'te Denizli Belediye Başkanı olduğu dönemde kendisinin de meclis üyesi ve başkan yardımcısı görevinde bulunduğunu hatırlatan Zolan, şunları kaydetti:

"7 yıl kendisiyle çalışmanın onur ve gururunu yaşadım. Birçok ilklerin başlangıcını gerçekleştirdik. Sonrasında bayrağı devralarak, Denizli Belediye Başkanlığı görevine devam ettim. Denizli'mizde gece gündüz çalıştık, birçok güzel hizmetler yaptık. Milletimiz tekrar teveccüh eder bize görev verirse projelerimizi hep beraber gerçekleştireceğiz. Denizli'yi avcunun içi gibi bilen bir başkan olarak projelerimizi tek tek çalıştık. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği artarak devam edecek inşallah. Milletvekillerimizle takip edeceğiz. Belediyemiz ve hükümetimiz tarafından yapılacak işlere hedef koyuyoruz. Büyükşehir projelerinin dışında 19 ilçe için de toplantı yaptık, tek tek tüm mahallelerimizdeki eksiklere baktık ve karar verdik. İnşallah o projelerimizin de kitapçıkları, tanıtımları vatandaşlarımıza ulaşacak."

- "Denizli tüm ihtiyaçlarınızın karşılandığı bir şehir olacak"

Projelerini açıklayan Zolan, "Denizli'miz, önümüzdeki 5 yıllık hizmet döneminde de yaşamaktan mutluluk duyacağınız, tüm ihtiyaçlarınızın karşılandığı bir şehir olacak inşallah. Bunu da yine sizlerle birlikte el ele, gönül gönüle vererek başaracağız. Çünkü bizim ortak sevdamız Denizli. Denizli'de yeni dönemde hayata geçireceğimiz halk plajından şehir stadyumuna, millet bahçesinden yeni sanayi sitesine kadar 258 projenin her biri şehrin geleceğine damga vuracak, Denizli'yi şahlandıracaktır." dedi.

Toplantıda, "Vizyon Projeler, Ulaşım Projeleri, Spor Projeleri, Kültür Sanat Projeleri, Turizm Projeleri, Altyapı Projeleri, Kent Estetiği Projeleri, Yeşil Alan Projeleri, Sosyal Yaşam Projeleri, Gençlik Projeleri, Tarım Projeleri, Ekonomi Projeleri, Çevreci Kent Projeleri, Çocuk Projeleri, Engelsiz Yaşam Projeleri" başlıkları altındaki 258 proje tanıtıldı.

Tanıtım toplantısına, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, MHP İl Başkan Vekili Ziya Gökalp, BBP İl Başkanı İlhami Çiçek, ilçe belediye başkanları, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li ve MHP'li belediye başkan ve meclis üyesi adayları, partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iş dünyasından davetliler katıldı.

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