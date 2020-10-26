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Denizi olmayan kentte tekne mahsur kaldı!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2020 12:31 | Son Güncelleme

Dün sabah saatlerinde Diyarbakır'da meydana gelen olay görenleri şaşırttı. TIR üzerine yüklenen tekne, Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan bir geçide takıldı. Denizsiz kentte karayolunda mahsur kalan tekneyi görenler cep telefonuna sarıldı.

Diyarbakır’da tır üstünde bulunan bir tekne, alt geçitte mahsur kaldı.

Tır dorsesi üzerinde Antalya’ya gönderilen tekne, şoförün yüksekliği ayarlayamaması sonucu köprüye sıkıştı. Bölgede saatlerce mahsur kalan tır ve tekne, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Trafik ekiplerince yolun bir süre kapatılmasının ardından tır, geri giderek alt geçitten çıkıp yoluna devam etti.

Bu sırada çoğu ilk defa tekne gören vatandaşlar durumu cep telefonları ile kaydetti.

İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
uyanık şoför kırmızı ışık beklemeyecek ya gabari bilgisini bile bilmediği aracı sürüp yine bu bilgiyi bilmediği alt geçitten geçmeye çalışan Türk kafası
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