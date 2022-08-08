Denizin ortasında bu halde bulundular! Beyanları kan dondurdu: "Önce dövdüler sonra..."

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum Karaada açıklarında can salında göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 3 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Vücutlarında darp ve cebir izine rastlanan ve hareketleri kısıtlı olan göçmenler hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki kontrollerde göçmenlerin vücutlarında darp izlerinin olduğu tespit edildi.

EŞYALARI ALINIP DARP EDİLDİLER

Göçmenlerin ifadelerinde, Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'a geçtiklerini, Yunan kıyılarına çıktıkları anda Yunan polisince yakalandıklarını, değerli eşyalarının alındığını, coplarla ve yumruklarla darbedildiklerini anlattıkları belirtildi.

Elleri kelepçelenerek Yunan Sahil Güvenlik botuna bindirildiklerini aktaran göçmenlerin, Türk kara sularına yaklaştıkları bir yerde can salına bindirildiklerini ve kelepçelerinin açıldığını beyan ettikleri öğrenildi.

Düzensiz göçmenler, tedavilerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. (AA)

