HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizin ortasında bu halde bulundular! Beyanları kan dondurdu: "Önce dövdüler sonra..."

Denizin ortasında bu halde bulundular! Beyanları kan dondurdu: "Önce dövdüler sonra..."

08.08.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Türk Sahil Güvenliği ekipleri 3 düzensiz göçmeni kurtardı. Yunanistan'da darbedilip Türk kara sularına itildiklerini beyan eden yabancı uyruklular hastaneye kaldırıldı. Öte yandan düzensiz göçmenlerin ifadeleri kan dondurdu. İşte haberin detayları...

Denizin ortasında bu halde bulundular! Beyanları kan dondurdu: "Önce dövdüler sonra..."

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum Karaada açıklarında can salında göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ege'de can pazarı! Yunanistan ölüme terk etti... Cesetleri bulunduEge'de can pazarı! Yunanistan ölüme terk etti... Cesetleri bulundu

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 3 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Vücutlarında darp ve cebir izine rastlanan ve hareketleri kısıtlı olan göçmenler hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki kontrollerde göçmenlerin vücutlarında darp izlerinin olduğu tespit edildi.

EŞYALARI ALINIP DARP EDİLDİLER

Göçmenlerin ifadelerinde, Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'a geçtiklerini, Yunan kıyılarına çıktıkları anda Yunan polisince yakalandıklarını, değerli eşyalarının alındığını, coplarla ve yumruklarla darbedildiklerini anlattıkları belirtildi.

Elleri kelepçelenerek Yunan Sahil Güvenlik botuna bindirildiklerini aktaran göçmenlerin, Türk kara sularına yaklaştıkları bir yerde can salına bindirildiklerini ve kelepçelerinin açıldığını beyan ettikleri öğrenildi.

Düzensiz göçmenler, tedavilerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emniyetin önünde "Birini öldürdüm" dedi! Silahı başına dayayıp... Emniyetin önünde "Birini öldürdüm" dedi! Silahı başına dayayıp...
Bakan Yanık'tan gündem olan sözleriyle ilgili açıklama!Bakan Yanık'tan gündem olan sözleriyle ilgili açıklama!
Canlı yayında gergin dakikalar! Milletvekili Enginyurt, gazeteci Şimşek'in üzerine yürüdü, yayını kesmek zorunda kaldılarCanlı yayında gergin dakikalar! Milletvekili Enginyurt, gazeteci Şimşek'in üzerine yürüdü, yayını kesmek zorunda kaldılar
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiriyor, 'al - sat' devri bitti

Milyonları ilgilendiriyor, 'al - sat' devri bitti

İzmir'deki imamın görüntüsü binlerce beğeni aldı: Şaşırıyorlar

İzmir'deki imamın görüntüsü binlerce beğeni aldı: Şaşırıyorlar

KPSS skandalının ardından o sınavda da şaibe iddiası!

KPSS skandalının ardından o sınavda da şaibe iddiası!

Perihan Savaş'tan mülteci tepkisi! "Türkiye bu aralar hoşuma gitmiyor..."

Perihan Savaş'tan mülteci tepkisi! "Türkiye bu aralar hoşuma gitmiyor..."

Milli sporcu Kaan Şamgül’ün ölümü şoke etti!

Milli sporcu Kaan Şamgül’ün ölümü şoke etti!

Erdoğan, "Katil sürüleri" diyerek mesajı verdi

Erdoğan, "Katil sürüleri" diyerek mesajı verdi

İlginizi Çekebilir

Trafiği birbirine kattı! “Nedeni sadece bir hapşırık”

Trafiği birbirine kattı! “Nedeni sadece bir hapşırık”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Game of Thrones’un devam dizisi gelmeden seks itirafı geldi

Game of Thrones’un devam dizisi gelmeden seks itirafı geldi

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.