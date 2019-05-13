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“Denizkurdu-2019” tatbikatı başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 12:47 | Son Güncelleme

İletişim koordinasyonunu Anadolu Üniversitesi’nin yaptığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı en büyük tatbikatlarından biri olan “Denizkurdu-2019” tatbikatı, 13 Mayıs’ta başlıyor.131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterin katılacağı tatbikat, Anadolu’yu çevreleyen Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi olmak üzere 3 denizde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

“Denizkurdu-2019” tatbikatı başlıyor

İletişim koordinasyonunu Anadolu Üniversitesi’nin yaptığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı en büyük tatbikatlarından biri olan “Denizkurdu-2019” tatbikatı, 13 Mayıs’ta başlıyor.
131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterin katılacağı tatbikat, Anadolu’yu çevreleyen Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi olmak üzere 3 denizde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Tatbikata destek verecek Anadolu Üniversitesi TV Yapım Merkezi’nden bir ekip Pazar günü yola çıktı. Ekip tatbikat sürecince diğer paydaşlarla koordineli olarak çalışacak.
Anadolu Üniversitesi iletişim koordinasyonunu sağlıyor
Anadolu Üniversitesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde bu yıl ilk defa bir üniversite tatbikata katılıyor. Anadolu Üniversitesi, sahip olduğu bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve güçlü altyapısıyla tatbikata dahil olacak.
Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Donanma Komutanlığı’ndan ilgili personele eğitim desteği verildi. Gerçekleştirilen eğitimlerde; İletişimci liderlik, haber yazma teknikleri, basın ve halka İlişkiler, kriz yönetimi, topluluk önünde konuşma, video yapım tekniği, televizyon haberciliği ve sosyal medya yönetimi konuları anlatıldı.
Tatbikat enjeksiyonlarının çekimi, sosyal medya enjeksiyonları, tatbikat tanıtım klipi gibi ilk çalışmalar Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.
Tatbikat 13-25 Mayıs arasında gerçekleştirilecek
Tatbikatta Hopa’dan İskenderun’a kadar Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz sahillerinin tamamını kapsayacak şekilde tatbikatta yer alan 85 gemi tarafından 31 yut içi ve 2 yurt dışı liman ziyareti gerçekleştirilecek. Gemiler halkın ziyaretine açılacak ve şehit aileleri ve gaziler ağırlanacak.

“Denizkurdu-2019” tatbikatı başlıyor

“Denizkurdu-2019” tatbikatı başlıyor

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