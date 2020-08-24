Denizlerin korkulu rüyası! Bodrum'u istila ettiler

Bodrum açıklarında zaman zaman görülen aslan balığı bu sefer sürü şeklinde görüntülendi. Hint okyanusu, Büyük okyanus ve Pasifik okyanusunda deniz canlıları yok eden aslan balıklarının Süveyş Kanalı'ndan üzerinden göç ederek Akdeniz ve Ege Denizi'ne gelmeye başladığı belirtildi. Özellikle Bodrum’u istila etmeye başlayan aslan balıkları, sulardaki canlıları dikenleriyle öldürdüğü ve insanlara da ciddi zararlar vermesiyle tanınıyor. Ege denizinde aralıklarla görülen aslan balığı Bodrum’un Karaada açıklarında dalış yapan iş insanı Bülent Pamuk tarafından görüntülendi.

YÜZLERCE ASLAN BALIKLARI KARŞISINDA ŞOK OLDU

Karaada açıklarındaki Pınarim-1 batığı ve Dakota-47 uçak batığında dalış yapan Pamuk, çevresinde gördüğü yüzlerce aslan balıkları karşısında şok oldu. Batıkların etrafını istila eden Aslan balığının bulunduğu bölgede hiçbir canlının olmadığını söyledi. 5 yıldır Akdeniz ve Ege Denizi'nde dalış yapan Pamuk daha önce yaptığı dalışlarda aynı bölgede çok sayıda balık olduğunu söyleyerek “Orfoz sinarit, Ahtapot, Lagos” gibi deniz canlılarının dalış yaptığı bölgede hiç görmediğini batığın çok uzaklarında ise çok az sayıda balık gözlemlediğini söyledi.