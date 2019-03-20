HABER

Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğündeki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 22:06 | Son Güncelleme

Vali Hasan Karahan: - "Ön hasar tespit çalışmalarının birkaç gün içinde bitirilmesi planlanmaktadır"

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam ilçesinde meydana gelen depremin ardından ön hasar tespit çalışmalarının birkaç gün içinde bitirilmesinin planlandığını bildirdi.

Karahan, yaptığı yazılı açıklamada, merkez üssü Acıpayam ilçesinin Yeniköy Mahallesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili hasar çalışmalarına hemen başlandığını belirtti.

Vali Karahan, "Depremin ilk anından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanı sayın Murat Kurum'un talimatıyla Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 3 ekip daire başkanı ile görevlendirilmiş olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD Müdürlüğünce 5 ekip oluşturulmuş, toplam 8 ekip afet yerine intikal etmişlerdir." ifadesini kullandı.

Ön hasar tespit çalışmalarının bir an önce bitirilebilmesi için Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından civar illerden 12 ekip görevlendirildiğini aktaran Karahan, bu çalışmaların birkaç gün içinde bitirilmesinin planlandığını kaydetti.

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor! Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!
Brüksel'deki Suriye konferansı İstanbul'da konuşulduBrüksel'deki Suriye konferansı İstanbul'da konuşuldu
Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (12)Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (12)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem ev hasar Tespit zarar

En Çok Okunan Haberler

İşte Milli Takım'ın 11'i! Büyük sürpriz...

İşte Milli Takım'ın 11'i! Büyük sürpriz...

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

'Kılıçdaroğlu idam edilsin' denmişti... Akit TV'den açıklama

'Kılıçdaroğlu idam edilsin' denmişti... Akit TV'den açıklama

'Hobi için taşıyorum' Polisi bile şoke etti!

'Hobi için taşıyorum' Polisi bile şoke etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 Mart 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

20 Mart 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

MİT görevlisi: 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'la telefonda görüştüm

MİT görevlisi: 'Yeşil' ile telefonda görüştüm

Denizli Acıpayam'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

MGK bildirisi: Yeni Zelanda saldırısı şiddetle kınandı

MGK sonrası Yeni Zelanda mesajı!

İstanbul'da saldırı hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı!

İstanbul'da saldırı hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin bilançosunu açıkladı!

Bakan depremin bilançosunu açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.