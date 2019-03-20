Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğündeki deprem

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam ilçesinde meydana gelen depremin ardından ön hasar tespit çalışmalarının birkaç gün içinde bitirilmesinin planlandığını bildirdi.

Karahan, yaptığı yazılı açıklamada, merkez üssü Acıpayam ilçesinin Yeniköy Mahallesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili hasar çalışmalarına hemen başlandığını belirtti.

Vali Karahan, "Depremin ilk anından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanı sayın Murat Kurum'un talimatıyla Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 3 ekip daire başkanı ile görevlendirilmiş olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD Müdürlüğünce 5 ekip oluşturulmuş, toplam 8 ekip afet yerine intikal etmişlerdir." ifadesini kullandı.

Ön hasar tespit çalışmalarının bir an önce bitirilebilmesi için Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından civar illerden 12 ekip görevlendirildiğini aktaran Karahan, bu çalışmaların birkaç gün içinde bitirilmesinin planlandığını kaydetti.

